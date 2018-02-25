中国修改外资行行政许可事项实施办法 代客理财等实行报告制--银监会

路透北京2月24日 - 中国银监会周六公布修改外资银行行政许可事项实施办法称，取消外资银行开办代客境外理财业务、代客境外理财托管业务、证券投资基金托管业务、被清算的外资金融机构提取生息资产等四项业务的审批，实行报告制；增加外资法人银行投资设立、入股境内银行业金融机构的许可条件、程序和申请材料等规定。

银监会网站刊登关于修改《中国银监会外资银行行政许可事项实施办法》的决定新闻稿指出，进一步统一中外资银行市场准入标准：合并支行筹建和开业审批程序，仅保留支行开业审批；优化外资银行募集发行债务、资本补充工具的条件；简化高管资格审核程序，对于同质同类外资银行机构间的平级调动或改任较低职务的情形，由事前核准改为备案制。

“修改后的《中国银监会外资银行行政许可事项实施办法》全面体现了进一步扩大开放、简政放权以及加强审慎监管的理念。”新闻稿指出。

银监会将继续支持外资银行积极参与中国市场、提供金融服务，为中外资银行创造公平、透明的政策环境，促进银行业机构稳健发展。下一步银监会将积极推动完成相关法规和监管制度的修订工作，持续推进银行业对外开放。（完）

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