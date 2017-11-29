中国经济仍面临较大下行压力 明年初一季度可能反应出来--银监会官员（更新版）

路透北京11月29日 - 中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军周三称，中国经济仍将面临较大下行压力，有可能在明年初一季度反应出来。

他在北京召开的财经年会中并称，中国经济运行中存在国有企业和民营企业两种不同的体制和运作模式，这也是长期以来宏观调控常陷入“一放就乱、一管就死”怪圈的根本原因。

“中国经济面临较大下行压力的最重要的原因在于前期刺激性经济政策力度过大，货币信用迅速扩张，随之的不良反应十分明显。”他称。

他进一步解释道，这些不良反应包括资产出现泡沫化、债务率快速上升、地方政府性债务积重难返、银行业金融机构资产负债表快速膨胀并积累大量风险，无效和低质投资严重，经济结构出现新的失调现象，潜在通胀压力上升等。

他认为，在这种情况下，宏观调控政策必然有所调整，以控制过快、过多增长的信用扩张，但宏观调控的特点是当经济出现下行压力时，其作用不可能立竿见影，而一旦货币信用形成膨胀之势，令实体经济的结构比例出现新的失衡，控制起来更加困难，常常会有意想不到的阵痛。

“事实上今年以来都处于这样的控制之中。”他称。

他还谈到，经济下行的压力的原因还在于，经济结构虽然在调整，但科技进步难以取得突破进展，新技术、新能源等技术应用仍需要一定的积累过程。

此外，预计明年全球经济仍保持复苏增长态势，外贸环境继续向好，外需对中国经济的拉动作用仍值得期待，但今年外贸两位数增长已使基数大幅抬高，明年难以保持更大的增长。

**新经济二元结构**

于学军指出，在中国经济运行中明显存在着国有企业和民营企业两种不同的管理模式和运行体系，这种“新二元经济结构”是中国长期以来宏观调控常常陷入“一放就乱、一管就死”怪圈的根本原因。

“过去城乡发展的巨大鸿沟被概括为二元经济结构，而在中国存在国有企业和民营企业两种体制，他们在经营目标、运行规则、思维理念、所在领域、激励机制等方面区别明显，有的则是根本不同。”他称。

他进一步解释道，在宏观管理上，国有企业受政府直接管理和控制，能按照政府的指挥棒行事，其调控在很大程度上是一种行政的行为；而民营企业则以利润最大化、企业生存发展为最高目标，又无政府资源可以利用，所以多以市场竞争为企业管理、运作的核心要义。

“因此在中国存在这两种体制，两种运作模式的现象：一个遵循政府调控，一个遵循市场价值。”他称。

于学军认为，虽然二者在中国经济的建设和发展中都发挥了重要作用，但彼此的矛盾是显而易见的，在一定阶段也可能出现协调、不平衡问题，甚至影响经济的发展。

“总体上看，中国经济市场化不够，导致市场自动调节缺乏弹性，而依靠政府进行宏观调控，常常做不到市场自动出清的状态，搞不好就演化为行政性干预，这就容易出现‘一放就乱、一管就死’的老问题。”他称。（完）