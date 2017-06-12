巡视回头看内蒙古、吉林均存“地方经济数据造假”等问题--中纪委

路透北京6月12日 - 中纪委网站周日稍晚刊登新闻稿称，十八届中央第十二轮巡视已公布八个地区和单位巡视反馈情况，中央第二巡视组在对内蒙古和吉林省委反馈巡视回头看的情况均显示“有的地方经济数据造假”、“选人用人制度执行不够严格”等问题。

新闻稿称，十八届中央第十二轮巡视对北京大学、清华大学、北京师范大学等29所中管高校党委开展专项巡视。同时，对内蒙古、吉林、云南、陕西等四个省区开展“回头看”，对中央网络安全和信息化领导小组办公室、国务院扶贫开发领导小组办公室、中国铁路总公司、中国船舶重工集团公司等4个单位试点开展“机动式”巡视。

其中，中央第二巡视组向内蒙古自治区党委反馈巡视“回头看”情况显示，有的地方经济数据造假；选人用人制度执行不够严格，“带病提拔”、违规用人等问题时有发生；执行中央八项规定精神不严，公款吃喝等问题禁而不绝，国土资源、矿产资源开发等领域存在廉洁风险等。

中央第二巡视组向吉林省委反馈巡视“回头看”情况显示，有的地方、企业经济数据造假；执行干部选拔任用相关规定不够严格，有的领导干部“带病提拔”；国企、交通等重点领域存在廉洁风险。（完）

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