中国去年黄金消费量同比增逾9% 产量降6%为2000年来首次大幅下滑--协会

路透北京2月1日 - 中国中央电视台(CCTV)周四援引中国黄金协会数据称，2017年中国国内累计生产黄金426.142吨，同比减少27.344吨或6.03%；黄金实际消费量1,089.07吨，同比增长9.41%。

黄金协会称，2017年是黄金企业面临压力最大的一年，随着国家先后出台环保税、资源税政策，以及自然保护区等生态功能区内矿业权退出，部分黄金矿山企业减产或关停整改，导致黄金产量自2000年以来首次出现大幅下滑。

“即便如此，2017年我国黄金产量仍将连续11年保持世界第一位，2017年全国黄金消费量将连续五年保持世界第一位。”协会称。

协会详细数据显示，2017年黄金实际消费中，黄金首饰696.50吨，同比增长10.35%；金条276.39吨，同比增长7.28%；金币26吨，同比下降16.64%；工业及其他90.18吨，同比增长19.63%。黄金首饰、金条销售和工业用金量继续保持增长趋势，仅金币销售量出现了下跌。

此外，2017年上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量5.43万吨，同比增长11.54%，成交额14.98万亿元人民币，同比增长14.98%；上海期货交易所黄金期货合约累计成交量共3.90万吨，同比下降43.96%，成交额10.84万亿元，同比下降41.99%。

“受2017年黄金价格波动相对平缓，而钢铁、有色金属等大宗商品波动较大的影响，黄金期货交易资金分流明显，大幅影响了黄金期货成交量。”央视援引专家称。（完）