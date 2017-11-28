中国-中东欧银行联合体成立 国开行提供20亿等值欧元贷款

路透北京11月28日 - 中国国务院总理李克强表示，中国-中东欧银行联合体正式成立，国家开发银行将提供20亿等值欧元开发性金融合作贷款；中国并支持中东欧国家各类企业到中国发行熊猫债，支持双方合作项目开展人民币融资业务，支持商业性和开发性金融机构为双方合作项目融资，从而进一步拓宽融资渠道。

人民日报周二援引李克强出席第七届中国—中东欧国家经贸论坛上的致辞称，“16+1合作”是中国与中东欧16国共同创建的合作平台，要在促进共建“一带一路”倡议同中东欧国家发展战略对接、推进贸易和投资自由化便利化、进一步拓宽融资渠道和推动中小企业加强合作四个方面加强合作与对接。中国-中东欧投资合作基金二期已完成设立，募集资金10亿美元，将主要投向中东欧。

“我愿在此宣布两项新的举措：一是中国—中东欧银行联合体今天正式成立，国家开发银行将提供20亿等值欧元开发性金融合作贷款；二是中国—中东欧投资合作基金二期已完成设立，募集资金10亿美元，将主要投向中东欧。”李克强在致辞上称。

李克强并强调，要将“16+1合作”打造成“一带一路”倡议融入欧洲经济圈的重要承接地。加快推进匈塞铁路等互联互通项目建设；扩大国际产能合作；贸易和投资自由化便利化方面，加强海关合作；建立健全检验检疫沟通协调机制；商建中国-中东欧电子商务合作机制，支持跨境电子商务发展，培育新的贸易增长点。

此外，中方鼓励在宁波等中国城市建立16+1经贸合作示范区，为扩大贸易和投资合作搭建平台，特别是为中东欧商品对华出口提供绿色通道。

李克强并称，中国已全面实施准入前国民待遇加负面清单的外商投资管理模式，愿意与中东欧国家探讨建立投资合作绿色通道，希望中东欧国家在签证、工作许可等方面为中方投资者提供便利。

李克强表示，在中国经济高质量发展阶段，创新引领作用进一步增强，必将给包括中东欧国家在内的世界各国提供更多市场、增长、投资、合作机遇。未来15年，预计中国将进口24万亿美元商品，吸收2万亿美元境外直接投资，对外投资总额将达到2万亿美元，出境旅游将超过20亿人次。

目前，新动能对中国经济增长的贡献率超过30%，对城镇新增就业的贡献率达到70%，发挥着越来越重要的支撑作用。中国初步走出一条经济平稳增长与结构优化升级相互促进、新旧动能加快接续转换的创新发展之路。（完）