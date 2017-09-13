独家：中国华信考虑入股俄罗斯能源巨头En+--消息人士

路透香港/伦敦9月12日 - 据行业消息人士称，中国华信能源有限公司(CEFC)考虑在俄罗斯能源巨头En+首次公开发行(IPO)时入股该公司，这可能会提高中国对俄罗斯自然资源的所有权。

如果中国华信入股En+，这将是这家迅速成长的中国企业集团今年在俄罗斯的第二大交易。该公司上周斥资90亿美元，收购了俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)14%的股权。

“中国华信期待进一步扩大在俄罗斯的业务，并入股En+，”其中一位消息人士告诉路透。

第二位消息人士说，En+定于今年稍晚进行IPO，中国华信将作为基石投资者入股该公司，不过此次投资以En+推进IPO为前提条件。

EN+的主要所有者奥列格.德里帕斯卡（Oleg Deripaska）希望筹集资金，用于投资和偿还债务。

德里帕斯卡在6月称，En+希望通过可能在伦敦进行的IPO筹资约15亿美元。

不过，在美国8月对俄罗斯实施新制裁后，该公司的IPO被推迟。

En+称，其母公司Basic Element在7月与中国华信签署了一项广泛的战略合作协议，两家公司正在研究多种合作形式。En+未讨论IPO和股权出售计划。

中国华信的发言人说，不知道该交易，不能立即置评。

根据与俄油的协议，俄油承诺中国华信可以参与该公司在东西伯利亚的油田和石化项目。

En+还控制着东西伯利亚资产，包括公用事业公司EuroSibEnergo以及在香港上市的俄罗斯铝业联合公司(0486.HK) 48%的股权。(完)