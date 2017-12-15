中国水泥去产能行动计划开启 到2020年压减熟料产能近4亿吨

路透北京12月15日 - 中国水泥协会发布水泥行业去产能行动计划（2018-2020）提出，三年间压减熟料产能39,270万吨，关闭水泥粉磨站企业540家；前10家大企业集团在全国的熟料产能集中度达到70%，水泥产能集中度达60%；并设立去产能专项资金（基金），2017年试点、2018年启动。

该协会主办的数字水泥网刊登上述文件称，要坚持政府政策引导退出与建立市场化机制去产能相结合，通过设立省区级水泥去产能专项资金、组建水泥投资管理公司平台，开展以去产能为重点的省区级水泥行业结构调整创新试点，推广成功经验，加快去产能目标任务的落实。

“三年压减熟料产能39,270万吨，关闭水泥粉磨站企业540家，将上述指标按四年分解得到每年的目标任务，使全国熟料产能平均利用率达到80%，水泥产能平均利用率达到70%。”文件称。

该文件分别对2018-2020年的去产能目标及任务作出分解，要求2018年全国范围内完成压减熟料产能13,580万吨，关闭水泥粉磨站企业210家。总结新疆经验，力争2018年上半年实现全面停止生产32.5强度等级水泥产品。

促成组建省区级企业自愿入股的水泥投资管理公司平台，承接去产能任务和市场协调工作。在政府行业主管部门领导下全面启动去产能工作，其中去产能创新试点取得实质成效，启动组建省区级水泥投资管理公司和设立省级去产能专项资金试点工作。

要求2019年全国范围内压减熟料产能11,640万吨，关闭水泥粉磨站企业150家。前10家大企业集团在全国的熟料产能集中度达到62%以上，水泥产能集中度达到50%以上。在五个省区内，前两家大企业实际控制熟料产能达到65%；在全国100万以上人口规模、具有水泥窑的城市有50%开展水泥窑协同处置。

到2020年完成去产能总体任务，全国范围内压减熟料产能14,050万吨，压减水泥粉磨站企业180家。

文件并明确，从现在起一律停止新增产能项目建设，禁止对现有生产线的回转窑进行任何形式增加容积的扩能技术改造。适时设立去产能专项资金（基金），争取政府补贴支持，鼓励各种创新筹措补贴专项资金的办法，用于淘汰落后和主动退出产能生产线及企业职工安置。

该文件指出，水泥产能过剩已严重阻碍了行业可持续发展，去产能将成为行业“十三五”的主攻坚战。水泥行业去产能工作的重点是去熟料产能。去产能必须与遏制新增产能、淘汰落后产能、打击无证生产产能、停止生产32.5强度等级水泥等措施齐头并进。（完）