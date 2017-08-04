分析：8月首周中国央行小幅回笼流动性 维持动态平衡中性姿态未改

路透北京8月4日 - 8月首周中国银行间市场流动性虽略有起伏，但整体波澜不惊，中国央行公开市场本周亦转为净回笼400亿元人民币。同时央行在操作期限组合和规模上灵活切换，且投放规模偏向七天期品种，维稳短期流动性并助市场顺利跨月。

分析人士称，跨月后公开市场单周便录得净回笼，央行意在保持市场流动性的动态平衡，贯彻不紧不松的指导思想，维护中性适度格局，与货币政策是否转向无关，稳健中性的政策姿态不会变。

他们并认为，考虑中期借贷便利（MLF）在内，8月资金到期规模偏大，且亦面临特别国债到期以及新债供给压力，流动性仍面临不确定性，预计央行仍会综合运用逆回购+MLF工具，以实现流动性的基本稳定。

“央行的操作完全是上帝视角，应该对资金面掌握的一清二楚了，并不是说市场觉得一紧就马上放给你，然后你再去搞搞小动作（加杠杆）。这周情况很明显了，量、期限，操作很灵活。”上海一银行资金交易主管称。

他并表示，上周以来为应对短期跨月需求，央行操作规模偏向七天期品种，表明央行在呵护流动性的同时，亦严格执行了“不紧不松”的思路。

中信证券固收团队研究报告亦指出，短期的七天逆回购一直是央行进行流动性调节的首选工具，短期投放工具凭借其高度灵活性，在以稳定资金面水平、削峰填谷熨平扰动为主要工作目标的思路下，日益受到央行青睐。

央行公开市场本周共进行逆回购操作7,100亿元，略少于本周到期规模的7,500亿元。

南京证券固定收益分析师杨浩表示，前一段时间到现在其实资金在量上并不能说紧张，但价格比较高，而央行公开市场操作一直不温不火，7月底时资金略紧便净投放，8月初又小幅净回笼。

“但从上个月到现在我感觉整个的公开市场操作思路好像要比之前略偏紧一点，资金价格要比之前7月初的中枢要高一点。”他并解释称，7月中旬之前市场资金预期非常乐观，利率明显下行，商业机构加杠杆再起，基于此央行又把利率中枢往上抬，这亦反映出央行稳健中性的政策姿态。

中国央行之前在2017年央行分支行行长座谈会上亦指出，创新调控思路和方式，继续实施稳健中性的货币政策，处理好稳增长、调结构、控总量的关系，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

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**流动性动态平衡，政策稳健中性**

本周央行公开市场操作先对冲后回笼，意图在于保持市场流动性的动态平衡，维护资金面的中性适度，无关货币政策转向与否。就月内资金面而言，不仅需要关注上半月的大量逆回购到期及MLF到期续作情况，还需要关注下半月特别国债到期的续作与否及续作方式。同时利率债和信用债下半年供给加速，对流动性亦会有一定冲击。

分析人士认为，8月流动性的冲击因素分布贯穿始终，预计央行仍会组合运用资金投放工具，稳健中性基调下维持流动性的“不紧不松”。

据路透统计，今年下半年有近7,000亿元特别国债陆续到期，其中8月末即将有6,000亿元特别国债到期，而这部分特别国债是央行通过农业银行(601288.SS)定向持有。

天风证券研究所报告称，8月乃是季度中月，缴准缴税等清算事项冲击较少，但今年八月份的一个独特事件是特别国债的到期。预计财政金融部门将选择对市场冲击较小的方式进行续作，且市场对此已经有较为充分的预期准备，因而对市场影响不大，无需特别担忧。

该报告并指出，8月商业银行体系内资金缺口并不明显，但央行资金到期量规模较大，需要关注央行态度的变化，从央行近期的操作和表态，预计央行将继续保持“中性”态度，流动性环境将维持“不紧不松”。

中国人民银行行长助理张晓慧此前在《中国金融》杂志撰文并称，稳健货币政策是一种中性审慎的状态，既不能太松，搞“大水漫灌”，加剧结构扭曲，导致物价、资产价格过快上涨,加大汇率贬值压力；也不能太紧，加大经济下行压力。

另据招商证券统计数据显示，8-12月份，普通国债供给将达2.24万亿元，扣除特别国债0.70万亿元，普通国债发行规模将达到1.55万亿元；同时还有地方政府债2.70万亿元，政策性金融债1.39万亿元。

上半年债市动荡导致发行量锐减，导致下半年发行量压力较大。信用债方面，上半年发行人取消发行的情况较为常见，导致下半年企业存量债务滚动压力上升，预计下半年信用债供给将会加速。

不过该券商亦发布报告称，央行在公开市场交易公告中明确指出，政府债券发行因素对流动性形成的冲击，是投放流动性主要考虑之一。

“因此，虽然8月公开市场资金到期量较大、以及债券发行压力上升，但只要是可预期的因素，央行会在资金供应方面充分考虑，以维稳流动性，但这并不意味着央行流动性中性适度的货币政策发生变化。8月流动性仍不让人省心，不可过度乐观。”报告表示。

而兴业研究报告则认为，央行将保持“上帝之眼”，预计8月继续不定期通过“小纸条”与市场进行交流以稳定预期，并通过货币政策的微调预调为债券发行留足空间；期限搭配则根据市场资金利率变动动态调整，实现“削峰填谷”。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)