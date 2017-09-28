分析：中国再提定向降准增加乐观预期 货币政策难言转向仍待看经济

路透上海9月28日 - 消息面淡静已久，中国国务院再提定向降准。业内人士认为，在央行季末也仅通过逆回购保持流动性总量稳定前提下，这种继续以对小微企业扶持为目的的定向降准，在增加未来乐观预期同时，暂时还不能改变货币政策持稳势头。

从今日债市反应来看，现券和资金面受提振有限，亦显示缺少操作细节的定向降准新表态，不足以改变现有趋势。至于货币政策何时出现转折点，还要继续关注经济形势的变化而定。

公开市场方面，央行继续通过逆回购调节流动性，结构上由14天取代七天期。截至今日，本周已累计净回笼2,000亿元人民币，资金市场整体较为稳定，此前处于结构性失衡状态的非银机构，融资压力已有所减缓。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮认为，本次定向降准新表态，还不足以改变短期内政策稳势，“现在是只闻楼梯响，大家处于期待阶段，利好兑现还是要见人下来。”

国务院周三常务会议指出，将完善普惠金融体系，对单户授信500万元人民币以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款、农户生产经营创业担保等贷款增量或余额达到一定比例的商业银行，实施定向降准、并适当给予再贷款支持。

中国银行间债市周四现券收益率略有下行，国债期货小幅收高。交易员称，受国务院会议定向降准消息提振，现券开盘走强，不过随着消息得到消化以及资金面的波动，收益率随后转入震荡；国庆长假前夕，市场交投整体清淡。

业内人士强调，受去产能和环保限产等因素限制，年底前中国经济增长形势不容乐观，而通胀已显上行苗头，这都增加了货币政策制定和执行难度。在政策大方向判断未变情况下，再提定向降准带来的乐观预期增加不可否认，只是转折点的出现，还要再观察。

招商证券固定收益研究徐寒飞、谭卓报告点评称，本次定向降准能否释放出足够的流动性并不重要，关键还是在于政策基调对预期的影响。即政策仍会考虑实体经济承受能力。若资金面偏紧影响到更为广泛的实体经济融资条件，准备金进一步放松也不是不可能的事情。

据路透统计，本周公开市场共有6,800亿元逆回购到期，今日进行了700亿元人民币的逆回购操作，与当日到期量完全对冲，其中14天期500亿元，28天期200亿元。

受缴税走款在途因素的扰动，上周银行间市场资金趋紧，央行随之加大逆回购投放，考虑中期借贷便利(MLF)在内全口径，当周净投放3,365亿元。

**降杠杆路途未止**

今年以来，降杠杆成为出现频率颇高的一个词汇。不论是金融部门，还是实体经济指定领域，都存在着一定的降杠杆压力。业内人士称，本次定向降准，仍强调以扶持小微企业等为主要目标，意味着原定的降杠杆路途未止。

上海一银行分析师认为，“现在就看这杠杆加在什么部门，如果变了法儿地去搞房地产，那问题就大了。小微企业如果符合产业政策条件的，有希望获得更多融资进行产能扩张。”

他解释说，从本次定向降准的表述来看，感觉政策仍仅是向小微企业等新增倾斜，而原有受限的某些行业和领域，降杠杆的要求未变。具体到金融市场，央行对流动性一直保持着保持总量前提中性偏紧态度，亦难言转向。

国务院发展研究中心金融研究所王洋也指出，目前央行通过控制流动性总量，提高资金利率来压制机构加杠杆热情。而本次再提定向降准，更着眼于扶持小微企业等，和此前降杠杆说法并不冲突。

作为季末和十一长假前最后一周，受财政支出投放等支撑，本周资金面仍有惊无险。总的来说，银行等存款类机构压力有限，券商等非银机构则因银行MPA考核融资受限而十分紧张，个别时点可跨季期限回购利率一度攀至10%或更高位置。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)