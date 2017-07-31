中国总杠杆仍然偏高 平衡去杠杆与稳增长难度较大--央行行长助理

路透北京7月31日 - 中国央行行长助理张晓慧近日撰文称，当前稳杠杆工作初见成效，但总杠杆仍然偏高，平衡去杠杆和稳增长关系的难度仍然较大。下一步，央行将继续实施稳健的货币政策，强化宏观审慎管理和系统性风险防范，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定。

《中国金融》杂志官方微信周一刊登其文章指出，货币政策调控框架向以价格型为主转型是大势所趋，以往数量型货币政策调控框架的不足日益显现，要保持货币政策调控的有效性，就需要兼顾量价的配合，更加充分地发挥市场在金融资源配置中的决定性作用，让价格成为调节供需的自动稳定器，从而不断提升资源配置的效率。

“金融机构控制内部杠杆、减少层层嵌套总体是好事，但在资产负债规模和结构调整过程中，市场资金供求的稳定性也会受到影响，”文章称，“这就要求我们在坚持积极稳妥去杠杆总方针不动摇的同时，更加注意加强监管协调，把握好政策力度、节奏，稳定市场预期，保持结构调整总体平稳有序。”

文章进一步指出，稳健货币政策是一种中性审慎的状态，既不能太松，搞“大水漫灌”，加剧结构扭曲,导致物价、资产价格过快上涨,加大汇率贬值压力；也不能太紧，加大经济下行压力。

为了营造适度的货币金融环境，货币政策需要在稳定政策基调的前提下增强前瞻性、针对性，根据形势变化预调微调、灵活把握，其侧重点在不同时段和不同条件下有所不同。

从2009年下半年中国就开始逐步退出刺激政策；2011年开始实施稳健货币政策的时候，操作上仍侧重于从应对危机的状态回归常态；2012年以及2015～2016年，受经济面临下行压力、金融市场出现较大波动等多种因素影响，部分时段的货币政策操作稳健略偏宽松，侧重于稳增长、应对市场波动。

而2017年以来，防范高杠杆带来的金融风险、抑制资产价格泡沫的任务更为紧迫，实施稳健中性的货币政策在力度把握上则从稳健略偏宽松调整到更加中性的区间。

“在经济过热的时候及时踩踩刹车，存在过快下行风险的时候适当加加油门，这正是总需求逆周期管理的应有之义，”文章称，“但货币政策的基调没有改变，都在稳健货币政策的范围之内，主要通过预调微调来努力平衡好稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险之间的关系，侧重点的变化主要反映了目标排序或曰目标权重的动态微调。”

至于货币政策与宏观审慎政策的区别，文章指出，货币政策主要以物价稳定和促进经济增长为目标，而宏观审慎政策则主要以维护金融稳定为目标；货币政策主要用于调节总需求，而宏观审慎政策则更多针对加杠杆行为；货币政策以利率等作为工具，宏观审慎政策则主要调整资本要求、杠杆水平、首付比（LTV）等。

**人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定**

在人民币汇率方面，文章指出，受美联储货币政策正常化节奏、特朗普政府减税政策以及其他国际政治经济事件等影响，未来美元走势还有不确定性，人民币汇率受此影响也可能会出现一定波动。

“但应当看到，中国经济韧性强、潜力足、回旋空间大的特质没有改变，经济的基本面因素将继续支持人民币在国际货币体系中的稳定地位，人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定。”文章称。

下一步，中国将继续坚定不移地推进汇率市场化改革，进一步发挥市场在汇率形成中的决定性作用，平衡好提高汇率灵活性和保持汇率稳定之间的关系，有序完善以市场供求为基础、双向浮动、有弹性的汇率运行机制，保持人民币在国际货币体系中的稳定地位。（完）