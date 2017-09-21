中国坚决打击披着数字普惠金融外衣的非法金融活动--央行官员

路透北京9月21日 - 中国央行研究局局长徐忠周四称，应坚决打击披着数字普惠金融外衣的非法金融活动；针对数字金融风险传播速度快、范围广、隐蔽性强等特点，要加快健全有效的基础监管制度。

他在“中非数字普惠金融高峰论坛”上并称，要加大监管技术创新力度，充分运用大数据技术丰富监管信息、完善监管手段、改善监管方式，努力提升数字金融监管有效性。

“先进技术在促进普惠金融乃至整个金融业发展的同时，也有可能被不法分子利用，诈骗者打着普惠金融的旗号，披着互联网金融的外衣，提供虚假收益的理财产品，消费者以为获取了高息，其实被‘收割’了本金。”他称。

他强调，普惠理念和数字技术都不会改变金融的本质。不论是互联网企业涉足普惠金融业务，还是传统金融利用“互联网+”扩大服务半径，金融行业传统的信用风险、流动性风险、操作风险等依然存在。

而且，引入数字技术背景下，金融风险更具隐蔽性，传播速度更快、传播范围更广更深，增加了金融系统性风险，产生了诸如系统安全、信息泄露、投资欺诈等众多与技术及传播范围有关的风险。

“要在流动性风险、信用风险、操作风险防范上，加快健全有效的基础监管制度，加强综合监管、协调监管、功能监管。”他称。

他指出，相关地方政府和监管部门要区分创新与犯罪，依法惩处非法金融活动；要规范数字普惠金融机构的信息披露，严厉打击虚假违法宣传，落实投资者适当性管理，强调“卖者有责”。

中国央行金融稳定局副局长陶玲此前表示，面对日新月异的金融创新活动，要用新的技术去穿透识别其真实的金融属性，并纳入到监管架构中给予一定的监管安排，同时趋利避害，留出创新的空间。（完）