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中国11月央行口径外占连三个月增加 资本流动保持稳定（更新版）
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#中国财经
December 14, 2017 / 8:35 AM / a day ago

中国11月央行口径外占连三个月增加 资本流动保持稳定（更新版）

2 分钟阅读

路透北京12月14日 - 中国11月末央行口径的外汇占款连续三个月小幅增加，显示出跨境资本流动形势保持稳定。尽管11月外储剔除估值效应后表现出温和的资本流出，但市场预期总体稳定；预计未来外汇占款将保持小幅变动，而此变动对市场流动性影响较小。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，11月末中央银行口径外汇占款余额为215,151.52亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款增加23.69亿元人民币。

交通银行金融研究中心研究专员刘健表示，11月人民币对美元汇率先贬后升，总体波动不大，汇率因素对外占的影响不大；11月贸易顺差增至402亿美元及近几个月中美利差走扩等均有助于外汇占款的回升。

“短期来看，人民币对美元汇率可能面临小幅贬值压力，但预计总体较有限，汇率预期分化，稳定性增强，央行干预的必要性大幅下降。预计短期外汇占款维持在0附近，不会出现大幅增加或减少。外汇占款对市场流动性影响较小。”他称。

他并指出，11月外汇占款增长幅度较小，显示出央行基本没有对外汇市场进行直接干预。11月外储剔除估值因素呈现温和流出，可能主要来自外储资产价值变动和流出，以及统计方面的因素，而非来自央行干预市场。

“外汇占款连三个月增加，可能意味着11月的资金流出并非来自购汇，而是自有的美元。”一中资行交易员称，“外占增加对提振人民币信心还是有帮助的。”

中国央行周四公布，11月末外汇储备为31,192.77亿美元，环比增加100.64亿美元，为连续第十个月回升。市场人士指出，如果扣除估值因素，11月或出现小幅资本流出。受美国税改、美联储加息、缩表推进的影响，估值因素对外储的影响料将削弱，未来外储规模料继续保持稳定。

人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收涨逾百点，中间价则大涨近220点至半个月新高。交易员指出，美联储加息已被充分预期，美元指数大幅回落提振中间价，而人民币高开后逢低购汇需求顺势入场限制了汇价反弹空间；午后结汇亦有增加，市场交投活跃，成交量明显放大。

以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：

月份 净变动额（亿元）

2017年11月 23.69

2017年10月 21

2017年9月 8.5

2017年8月 -8.21

2017年7月 -46.47

2017年6月 -343.15

2017年5月 -293.34

2017年4月 -419.98

2017年3月 -546.91

2017年2月 -581.19

2017年1月 -2,087.66

2016年12月 -3,178.02

2016年11月 -3,826.76

(完)

发稿 孙琦子; 审校 曾祥进

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