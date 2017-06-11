类似2013年6月的“市场异常波动”不会重演--金融时报

路透上海6月10日 - 中国央行旗下媒体金融时报周六发表时评文章称，在当前货币政策操作保持流动性“不紧不松”前提下，银行业整体流动性状况良好，并未出现“揽储大战”；6月末发生大的流动性风险及引发系统性金融风险的概率极低，类似2013年6月的“市场异常波动”不会重演。

该文指出，少数机构出于自身经营发展考虑进行定价调整，不具有行业代表性和可持续性。因此，市场上有个别机构或少数从业人士所称的“中考”困难、“揽存大战”上演，这是以个别代替一般、以偏概全的说法。

“其对于‘钱荒’可能再现的判断，更是放大流动性风险，甚至自己吓唬自己的心态反映。”文章称。

至于最近有银行定期存款利率较基准利率上浮40%至50%，一些银行理财产品年化收益率超过5%甚至6%，文章表示，这只是部分银行的情况，并不代表全部；而在资金面出现一定程度紧张的时段，商业银行上浮存贷款利率，出现各家银行利率高低差别，也是正常的市场化现象。

“当下各类商业银行视乎资金面供求状况上浮定期存款利率、下浮活期存款利率及调整理财产品年化收益率等，这是存贷款与理财市场化进展的正常现象，没什么好大惊小怪的。”

央行货币政策司司长李波日前表示，今年以来，央行实施了稳健、中性的货币政策，就是不紧也不松。不紧就是货币政策支持经济的正常、合理的增长，要保持流动性的基本稳定；不松就是货币政策如果太松的话，可能僵尸企业、过剩产能就很难去掉 。

**未雨绸缪**

文章分析认为，上述恐慌心理的出现也并非偶然，应当与如下几个因素相关：一是外部因素，市场普遍预期美联储可能在6月加息，这可能引发国内市场部分流动性流出；二是监管部门要求的6月末对商业银行实施二季度宏观审慎评估体系（MPA）考核；三是加强金融监管、推进金融去杠杆的政策取向不变等。

不过，理性地考虑可以发现，这几个因素也没有什么特别的，并不能给国内金融市场带来“巨震”。即使美联储6月加息，国内市场早已开始消化，监管机构和市场机构目前正在积极应对，其引起的资金流出应在可控范围之内。

日前央行公布的5月外汇储备规模较上月增加240亿美元，已连续第四个月上升，并站稳3万亿美元之上。有机构分析认为，外汇流出得到控制，甚至有部分境外资本流入境内。

文章指出，自2008年国际金融危机以来，尤其是2013年6月以来，央行抓紧探索和完善“货币政策+宏观审慎政策”双支柱的金融宏观调控框架，银行业金融机构已逐渐适应。

“正如央行行长助理张晓慧所说，MPA并非金融市场波动的源头，而且恰恰相反，它有利于提醒金融机构全面加强风险管理，稳定和控制杠杆率水平，是防范系统性金融风险的有力工具。”

而加强金融监管、弥补监管短板，持续稳妥地去杠杆，这是为了促使中国金融市场更加规范化、法制化和市场化，使金融机构资产负债管理更加良好和风险内控机制更加科学，可保障金融体系更加稳健运行，防范化解金融风险。

文章并称，从调控实践看，央行不仅精心构筑维护金融市场稳定运行的“安全围栏”，而且敏锐快捷地采取行动措施。相信央行会根据其掌握的市场流动性状况随时做出此类操作，使市场流动性趋于“不紧不松”临界点。

中国央行本周如约在公开市场重启了28天逆回购，并超量续做中期借贷便利(MLF)。包括逆回购和MLF在内，单周共向市场净投放2,637亿元人民币。在此情况下，银行间资金市场尽管长期价格有所上行，但总体仍表现稳定。

金融时报5月末曾援引央行表示，已关注到市场对半年末资金面存在担忧情绪，拟在6月上旬开展MLF操作，并择机启动28天逆回购操作，搭配好跨季资金供给，保持流动性基本稳定，稳定市场预期。

“凡事预则立，不预则废。只要监管部门与金融机构和其他市场主体未雨稠缪，积极应对，做好预案，高度警惕，就一定能够有效防范年中大的流动性风险暴发，守住不发生系统性金融风险的底线。”文章称。（完）

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