中国防金融风险要警钟长鸣 尽快制定全面可行的行动方案--金融时报

路透北京1月27日 - 中国央行主管的财经类报纸--金融时报周六刊文称，中国面临的金融风险是长期存在的，现在金融决策与监管部门、各类金融机构应当尽快制定出全面系统的、科学可行的防范化解金融风险行动方案，彻底打赢防范化解重大风险攻坚战，促进金融和经济良性循环健康发展。

这篇署名卓尚进的金融时评文章指出，当前中国经济社会面临的重大风险，包括由金融杠杆率和流动性风险、银行不良贷款风险、影子银行风险、地方政府隐性债务风险、房地产泡沫化风险、互联网金融风险等构成的综合性风险，时间十分紧迫、挑战十分严峻。

“当前我国面临的金融风险不是近期才出现的，而是长期存在的，金融风险始终伴随着改革开放的全过程，伴随着市场经济发育、形成和完善的全过程。”文章称，“因此，防范金融风险要警钟长鸣，要列入监管部门和各类金融机构的日常议事日程。”

该文指出，金融风险与实体经济活动密切联系，如近几年，由于多种因素作用使得城镇土地和房屋日益具有金融投资品属性，越来越多的群体将房地产当作金融产品从事投资投机，许多大中城市房地产价格呈现泡沫化倾向，从而潜藏着程度不同的金融风险。

其次，金融风险与财税改革滞后及其他产业政策不协调也密切相关，如在中央实施严格调控房地产政策致使地方土地财政无以为继的情况下，各地又通过地方政府融资平台、违法违规融资担保行为等名义变相举债，致使一些地方债务风险持续扩大。

此外，传统金融机构在监管留有漏洞、内控机制不健全的情况下，随时都会出现信用风险、操作风险。

“金融风险会借助于技术进步、互联网渠道等发生演变。金融风险具有复杂性、隐蔽性、突发性、传染性、危害性。”文章称，“今后三年是防范化解金融风险的重点时段，通过一至三年的阶段性任务分解或治理乱象计划，最终实现防范化解重大风险的目标。”

文章强调，重点防控金融风险，就要促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，做好重点领域风险防范和处置，坚决打击违法违规金融活动，加强薄弱环节监管制度建设。既要防止“黑天鹅”事件，又要防止“灰犀牛”事件，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。（完）