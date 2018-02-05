中国将对虚拟货币境外交易平台网站采取监管措施--金融时报

路透北京2月5日 - 中国金融时报周一报导称，目前国内ICO（首次代币发行）及虚拟货币交易所的清理整治已基本完成且效果明显；但去年底以来，一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易，相关行为又有了死灰复燃迹象。

报导并称，针对境内外ICO和虚拟货币交易，将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。

“将继续对虚拟货币相关行为保持严密关注，...只要发现一家就要关闭一家，未来视事态发展情况，也不排除出台更进一步监管措施的可能。”报导称。

报导指出，去年9月中国央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，紧急叫停ICO活动，并采取措施要求虚拟货币交易所于当年9月30日前彻底关停其在中国的所有交易活动。

各地搜排出的虚拟货币交易所和ICO平台已基本实现无风险退出，清理整治效果明显；清理整治后，以人民币计价的虚拟货币交易量从一度占全球交易量的90%以上，下降到不足1%，风险程度极大降低。

然而，ICO、虚拟货币的交易并没有由此从中国彻底撤离。在境内虚拟货币交易所关闭后，很多境内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易。

“一些交易平台甚至通过所谓‘场外交易’的方式，撮合个人用户之间的点对点交易。目前，日本、香港等都是比较常见的交易平台移出地。”报导称。

以一些境内人士参与的境外ICO为例，公告中指出的种种风险和问题仍然存在，包括非法发行、项目不实、欺诈乃至传销等，而且对于投资者来说可能更加难以追回损失。

人民日报周一亦发文称，由于区块链和虚拟货币可以超越国界线，各国应当加强协同监管，防止虚拟货币交易引发系统性的金融风险。

中国互联网金融协会上周五发布风险提示称，目前有关管理部门对境内ICO(首次代币发行)行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成，期间部分投资者转向境外开展相关活动。但国际上也普遍缺乏规范，目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

路透此前从消息人士处获悉，中国央行去年底召开会议称，将限制比特币挖矿行为；并要求地方政府从能源、用电及环保等入手采取措施，引导比特币挖矿企业缩小规模。（完）