分析：中国央行继续超额续做MLF投放流动性 政策预期维持稳定

路透上海11月3日 - 中国央行本周通过公开市场逆回购，以及提前释放MLF将续做动向，助缓10月末再度吃紧的资金面。周五进行的4,040亿人民币MLF规模超过全月到期量，当周实现全口径净投放。业内人士称，11月美联储按兵不动，中国货币政策也暂缺触动因素，短期内政策预期维持稳定。

资料图片：2016年3月，北京，一家商业银行的柜员在清点人民币纸币。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

另外，此前央行已宣布将自明年起实施定向降准，稳健中性基调下再普降法定存款准备金率和调整基准利率的可能微乎其微。下一步可关注若12月FED加息，中国在公开市场逆回购利率等方面是否会跟进。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮认为，短期内再出台新的降准等措施可能性非常小，“元旦后马上就会(定向)降准，这两个月政策没什么想象空间。元旦后降准，春节前也不太可能降了，节奏太快。”

9月末中国央行宣布对普惠金融实施定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占比达1.5%的商业银行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调1个百分点。这一措施将从2018年起实施。

10月末最后一天，银行类机构出于时点指标考核考虑，出资更为谨慎，导致当日资金面紧势加剧，非银机构隔夜最高融资成本超过10%。央行当日表态就MLF续做进行询量并将在周五进行操作，安抚机构情绪。

央行本周前三日连续进行七、14和63天期逆回购，后两日逆回购操作暂停，周五进行了4,040亿中期借贷便利(MLF)，期限一年，利率持平于3.20%；全口径单周净投放870亿。如果按逆回购口径，本周净回笼1,100亿元。

11月共有3,960亿元MLF到期，除今日的2,070亿元外，另外两次到期分别在11月12日，金额665亿元，以及11月16日，规模1,225亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表（逆回购口径统计），可点选 tmsnrt.rs/2h8V66n

**关注12月FED议息结果**

本周中国央行以实际操作确认，上周五首次登场的63天期逆回购，已成为公开市场操作的常规期限。价格方面，不论是各期限逆回购还是MLF利率均走稳。

业内人士称，目前市场对中国维持一年期存款等基准利率稳定预期强劲，公开市场逆回购等市场化利率发生变动也缺少触发点。最可能发生变化的时点，还要看12月美联储是否会加息，以及中国央行是否会跟进行动。

招商证券宏观分析师闫玲表示，即使12月美国加息，但中美利差已在相对高位，加之人民币汇率压力有限，中国央行跟进采取行动的必要性不大。

不过兴业研究分析师李苗献补充说，若美国再次加息，还不能完全排除中国央行跟进上调逆回购利率的可能，“看11月经济数据的表现吧，如果表现好可能会上调逆回购利率，不好就不调。”

今年一季度，中国央行两次上调了公开市场逆回购、MLF和SLF等市场指标利率，尤其是第二次，被认为与FED升息联系紧密。但FED在6月再次升息，中国公开市场逆回购利率并未跟随上涨。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)11月1日维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，但同时暗示12月再度升息在望。12月12日至12月13日，美联储将举行为期两天的议息会议，12月13日宣布利率决定。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购 （周一） 1,100 1,500

（周二） 2,200 3,000

（周三） 2,400 2,400

（周四） 1,400 --

（周五） 900 --

净回笼(逆回购口径) 1,100

MLF（周五） 2,070 4,040

净投放(全口径) 870

(完)