中国未来货币政策将保持战略上稳健与战术上灵活--人民日报海外版

路透北京6月20日 - 人民日报海外版周二刊登文章称，美联储加息对中国的影响已经透支并正在进一步减弱；同时中国经济稳中向好态势明显，经济转型平稳有序，汇率、利率都有较强支撑。因此，未来中国货币政策将保持战略上的稳健与战术上的灵活，更好地服务改革与实体经济转型。

文章援引专家的话称，随着中国经济融入世界程度越来越深，中国货币政策必然受到其他国家货币政策变化带来的各种冲击和影响。不过，由于近两年来很多外部冲击的影响已经被提前透支，因此目前中国货币政策面临的外部冲击正趋于减弱。中国货币政策将保持“稳健灵活”。

上海交通大学安泰经济与管理学院金融系主任吴文锋教授表示，以美联储加息为例，其在市场上所能引发的担忧主要集中在‘资本流出’与‘人民币汇率下跌’这两个方面。在前期国内外金融市场提前消化美联储加息预期以及国内金融监管不断完善的背景之下，当前人民币走势和跨境资本流动都较为平稳，美联储此次加息对中国货币政策的影响也就相对有限。

“此外，当前中国经济正处于转型时期，既存在一定下行压力，整体上又平稳向好，因此中国央行没必要‘跟风加息’或‘转向宽松’。”他称。

文章称，尽管新旧动力转换过程中难免出现一定的下行压力，但整个中国经济“稳中趋好”的特征亦十分明显，“利率”与“汇率”都有保持相对坚挺的基础环境。

以货币政策制定者们十分关注的就业指标为例，今年前5个月，中国城镇新增就业实现了599万人，同比增长了22万人，不到半年时间就完成了年初政府工作报告就业目标的54.4%。与此同时，高技术产业、装备制造业、新产品增长较快，工业机器人、运动型多用途汽车（SUV）等很多符合产业发展与消费升级方向的工业领域增长态势良好，传统行业调整也有序推进。

“从今年以来上市公司年报及工业企业利润增长情况来看，中国经济无论是宏观还是微观层面均较之前一个时期有所好转。考虑到各类改革措施从推出到发挥作用会有一个滞后期，因此可以预计未来中国经济还可能进一步好转。”吴文锋表示，此前有关部门还强化了对监管套利、空转套利、关联套利等问题的监管，通过加强制度建设促使金融市场去杠杆并充分服务于实体经济，这些措施也将进一步利好经济平稳升级，并为货币政策制定留下更多回旋余地。

对于今后一段时期中国货币政策的走向，中国央行有关负责人此前在解读5月份信贷数据时强调，未来央行将继续根据经济基本面和市场供求变化，灵活运用多种货币政策工具组合，把握好去杠杆与维护流动性基本稳定之间的平衡，为供给侧结构性改革营造中性适度的货币金融环境。

分析人士普遍认为，这一最新表态符合当前中国经济基本面与金融市场形势，在强调中国货币政策在战略上将继续保持“稳健定力”的同时，亦表明在战术上会采取“灵活务实”的态度，最终实现服务供给侧改革与实体经济转型这一目标。（完）