同业存单监管利好长端利率 推动非银机构投资债券--中信

路透上海8月14日 - 中国央行将于明年一季度起将部分同业存单纳入MPA考核，中信证券(600030.SS)认为，从市场影响角度看，上述举措有利于长端利率。因存单量价高企导致去杠杆面临两难境地，即去杠杆导致负债和资产期限同时被压缩，存单成为融资和投资的主要追逐对象，反而出现了一种新的资金脱实向虚情况。

把存单纳入MPA后将约束银行过度依靠存单融资的行为，从而回归居民零售市场；另一方面存单发行量的下降也可缓解其对中长期债券的替代，推动非银金融机构，如债基、货基更多投资利率债、信用债，发挥支持实体经济的作用。

从托管量数据来看，在去杠杆启动前的2016年6月份，同业存单余额为4.94万亿元人民币，债市去杠杆启动后，截至2016年底同业存单余额快速升至6.28万亿，而截至今年7月末进一步升至8.43万亿，较去年6月末的余额增速达70.1%。

同业存单的迅猛增长，对债市投资机构的资产、负债期限结构都产生了相应影响，体现在自去年下半年企业债期限结构日益趋于短期化。2016年6月末，企业债余额中三年以下、3-5年、五年以上期限占比分别为28%、37%和35%；今年7月末，企业债余额上述期限或期限区间占比转变为38%、32%和30%，期限结构日益短期化。

中国人民银行上周五晚间发布第二季货币政策执行报告指出，拟于明年一季度评估时起，将资产规模5,000亿元人民币以上的银行发行的一年以内同业存单纳入MPA（宏观审慎评估体系）同业负债占比指标进行考核。

上海清算所数据显示，7月同业存单托管量增加4,331亿元至84,268亿元，占总托管量的比重进一步升至51.5%。(完)