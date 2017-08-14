同业存单将纳入MPA考核 调整时间充裕预计影响温和--天风

路透上海8月14日 - 中国央行将于明年一季度起将部分同业存单纳入MPA考核。天风证券认为，由于去年即有报导监管层开始考虑将同业存单纳入同业负债占比考核，已对银行行为产生了影响。加之距本次实施时点尚逾半年，银行有较充足的空间进行增量调整，因此市场影响将相对温和。

报告称，根据银行年报、季报数据，资产规模在5,000亿元人民币以上的上市银行同业负债占比数据可以看出两点：

1、广义同业负债占比(包含同业存单、结算性同业存款)大部分上市银行应当都在33%的标准以下，部分银行由于结算性同业存款占比较高(但考核时不纳入)而超过了33%，预计纳入后真正产生影响的机构数目与头寸规模应该相对可控。

2、由于2016年即有报导监管层开始考虑将同业存单纳入同业负债占比考核，对银行行为整体也产生了较大影响。17年一季度较16年末时大部分银行的广义同业负债占比均已经出现了下滑态势，考虑到二季度时的监管态势，预期二季度数据会进一步降低。

具体来说，本次央行拟将存单纳入同业负债占比考核的时间点是2018年一季度评估时，据目前尚有半年以上的时间，而目前存续的同业存单平均久期也在5-6个月附近，银行调整时间充裕。

中国人民银行上周五晚间发布第二季货币政策执行报告指出，拟于明年一季度评估时起，将资产规模5,000亿元人民币以上的银行发行的一年以内同业存单纳入MPA（宏观审慎评估体系）同业负债占比指标进行考核。

上海清算所数据显示，7月同业存单托管量增加4,331亿元至84,268亿元，占总托管量的比重进一步升至51.5%。(完)