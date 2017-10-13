分析：中国央行精细操作引导政策预期 十九大会期临近暂维稳为上

作者 边竞

资料图片：2013年6月，北京，一名女子撑着伞经过中国央行总部大楼。REUTERS/Jason Lee

路透上海10月13日 - 中国国庆长假后首周银行间资金面先紧后松，央行虽超量续做全月到期的MLF，但不改中长期资金谨慎预期。节前央行宣布定向降准考核标准重构，不过同时强调不会调整政策取向；而节后首日在资金紧绷情况下仍继续停做逆回购，则进一步传递中性政策基调延续的明确信号。

分析人士并认为，十九大下周就将召开，此前及会期中央行应会以维稳为上，料在本月缴税高峰来临前，资金面维持稳中偏松概率较大。而央行今年以来对货币工具的使用日渐精细化，同时也更为注意操作节奏，从而引导政策预期不偏离轨道，预计至少在年底前，货币政策依旧难见明显调整空间。

“本次MLF提前超额续做（但超出量不大），基本上还是延续了今年以来的操作风格，当然也有重要会议召开前维稳的意图。”中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩表示。

中国央行周五公告称，今日进行了4,980亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限一年，利率持平于3.20%；规模超出本月4,395亿元的MLF到期总量，也印证了路透周一的消息。今日未进行逆回购操作。

按逆回购口径计算，公开市场今日净回笼200亿元，本周净回笼2,400亿元；按全口径计算（考虑MLF），本周则为净投放1,740亿元。据路透统计，本周公开市场共有3,200亿元逆回购到期，其中今日到期200亿元；此外今日还有840亿元MLF到期。

蔡浩还谈到，结合国庆前公布的定向降准新政来看，据测算，两档合计释放流动性在3,000-3,800亿之间，这个规模甚至低于一次普通的MLF投放，加之延迟一个季度实施的机制安排，不难看出央行在当前的宏观政策框架下，对释放长期流动性的谨慎态度。

他认为，至少在四季度，稳健中性的货币政策基调不会有明显的变化，流动性紧平衡的格局也仍将是常态。

据路透统计，本月共有三笔MLF到期，总额4,395亿元；其中周五到期量为840亿元，下周二（17日）和下周三（18日）分别有1,280亿元和2,275亿元到期。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮亦认为，“定向降准的资金要明年才会释放，远水解不了近渴，年底前（政策面）已经没什么想象空间了。”

中国央行9月30日宣布将自明年起对普惠金融实施定向降准政策，最多可下调1.5个百分点；央行及市场解读称，此次定向降准并不改变稳健货币政策的总体取向，全面降准无望，其目的在于支持实体经济，而非金融市场。

昨日债市期现货明显走弱，MLF超量续做消息周五早盘一度带动现券收益率小幅回落，但随后卖盘再度浮现，收益率跌幅收窄，国债期货亦冲高后乏力；不过在MLF大额投放支撑下，今日资金面更显宽裕，隔夜资金减点融出情况更甚。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表（逆回购口径统计），请点选：tmsnrt.rs/2xDoIjC

**十九大将至维稳为上**

尽管货币政策基调仍稳字当头，但下周万众瞩目的十九大就将拉开帷幕，短期内维稳资金面成为重中之重，为保证流动性不出问题，近两周央行调控手法暂时应会边际偏松。

上海一银行交易员谈到，近两日市场资金已经很宽松，央行还是选择在今日将本月到期的MLF超量续做，此外考虑到下周一还有800亿元国库现金定存招标，十九大开幕前进行一波资金集中投放，其维稳意味较为浓厚。

中国共产党第十九次全国代表大会将于10月18日(下周三)在北京召开。

不过分析人士并认为，重要会议期间政策态度即使边际偏松也只是临时举措，并不会改变政策大方向，十九大过后央行操作又将会回归中性。

“大家觉得有利好受到鼓舞的时候，央行就悄悄地收走一些流动性，年初以来就是这种操作节奏。”刘东亮表示。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购 （周一） 1,800 --

（周二） 400 400

（周三） 200 200

（周四） 600 200

（周五） 200 --

净回笼（逆回购口径） 2,400

MLF 840 4,980

净投放（全口径） 1,740 (完)