随着短期因素消退 人民币或小跌并在6.6附近波动--央行参事

路透上海1月8日 - 中国央行参事盛松成表示，对人民币汇率，除了国内因素处于主导地位以外，还有一部分预期因素，另外美元指数下跌也是短期波动的原因；他预计，未来一段时间随着短期因素消退，人民币汇率或将回调，预计在6.6附近波动，但是也不会大幅度波动。

上海证券报周一援引他在2018中国首席经济学家论坛上的讲话称，对人民币汇率产生影响的主要是金融市场利率，事实上中国金融市场利率先于美联储加息，目前中美十年期国债利差扩大到150个基点，人民币不存在贬值压力问题，也不一定要提高实体经济存贷款利率。

“中央经济工作会议明确指出货币政策要保持稳健中性，管住货币供给总阀门，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，这对市场影响非常大，...”他表示，“未来一段时间，随着短期因素消退，人民币汇率或将回调，并保持基本稳定。”

展望未来，盛松成认为，需要保持人民币汇率基本稳定，大升大跌都不利。

“为什么美元这两天贬值力度很大？主要是美国非农就业不够理想，比预期少得多，说明美国经济本身比预期差一点。同时美国税改影响很有限。经过测算，美国直接投资由于税改因素产生的利润回流最多150亿美元。”盛松成表示。

美国12月新增非农就业岗位14.8万个，低于分析师预计的新增19万个；且10月和11月数据被下修，比之前报告的数据少9,000个岗位。周五不及预期的数据发布后美元一度下滑，但之后重获动能，因投资者认为弱于预期的就业数据不会使美联储脱离今年多次升息的轨道。（完）