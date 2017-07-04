焦点：中国当局对民间征信的支持力度减弱

路透北京7月4日 - 中国大型科技公司打造征信平台的行动，最初得到了中国当局的支持，如今则面临来自监管机构的更多阻力。监管者担心民间参与可能威胁到数据安全并形成利益冲突。

两名了解相关进展的人士告诉路透，2015年允许阿里巴巴(BABA.N)蚂蚁金服和腾讯(0700.HK)开发征信系统的中国央行，悄悄地撤回了对此事的支持。

消息人士说，中国央行搁置了把当初许可转变成正式牌照的计划，这令人质疑，这些科技公司能够提供哪些业务，以及是否有能力建立成熟的征信机构。

这种僵局亦凸显出，拥有开展银行业务雄心的中国科技企业因不可预测的监管而头疼。北京当局需要鼓励消费，同时也需控制经济风险，因此在不断权衡民间参与征信服务的利弊。

“显然是有利益冲突，中国央行已经意识到了，”其中一位消息人士称。该消息人士还补充说，中国央行觉得这八家企业中没有一家完全符合标准。“他们不会站出来，公开承认他们犯了错；他们拥有的唯一权力就是实际上不授予牌照，这就是他们所做的事情。”

这些消息人士称，与只运营信用评分系统的主要国际同业不同的是，这些中国企业在商业和金融领域有现成业务，从而引发了有关公正性的质疑。

这两名消息人士中，一位对该计划有直接的了解，一位是央行官员。由于未被授权公开谈论该计划，他们要求匿名。

中国央行没有回复置评请求。

不过，中国人民银行征信局局长万存知4月在一个闭门研讨会上称，目前存在“比较严重的利益冲突”。这或许是对外界顾虑的首次承认。

“他们的企业治理结构不具备第三方信用独立性，”他表示，指的是上述八家公司。路透见到了万存知的讲话记录，内容已经过一名出席会议的人士确认。

“除非他们符合标准，否则在当前环境下是不可能发放牌照的。”

这八家公司具体包括蚂蚁金服的芝麻信用、腾讯、华道征信、拉卡拉、中智诚征信、中诚信、鹏元资信评估和平安保险(601318.SS)旗下子公司前海征信。

“一方面，政府在试图鼓励这种普惠金融，但另一方面，又在收紧监管为这种操作制定明确规定，”美国信用记录公司FICO (FICO.N)中国区总经理John Chen称。

腾讯、平安和这八家公司中其他中小规模竞争对手未回应置评请求。蚂蚁金服发言人称，正在与中国央行进行磋商。

一名中诚信高管对该公司计划不予置评，称“目前我们还没获得牌照，我们仍在等央行的消息。”(完)