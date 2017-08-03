中国央行考虑扩大人民币汇率浮动区间 以应对改革压力--消息

路透北京8月3日 - 中国央行正考虑在今年的中共十九大之后扩大人民币汇率的浮动区间。这基本上是为了给改革信任状增光的象征性举措，官方政策重点仍是减债。

据四名熟悉内部政策讨论情况的知情人士透露，中国央行可能扩大人民币汇率浮动区间，允许人民币在央行设定的每日中间价上下3%的幅度内波动，当前允许的最大浮动幅度为2%。

消息人士称，这样央行就可以说人民币汇率自由化正在推进，在与美国的贸易谈判中也用得上，但对资本外流的严格管控以及中间价形成机制则会削弱这一举措的影响。

“扩大人民币汇率的浮动区间是可能的。内部可能已达成某种共识，”一位对政府提供政策建议的消息人士称。“但影响不会很大。或许只是对长期市场改革表现出的一种姿态。”

确实，扩大人民币汇率波动区间似乎不会带来任何直接的压力，自2014年3月中国将每日浮动区间拓宽至2%以来，人民币汇率从未测试这一区间限制。

继5月人民币中间价引入了“逆周期因子”之后，人行对于中间价的设定有了更多的话事权，但也引发了市场对其人民币汇率改革承诺的质疑。

“加入逆周期因子后，我们就向后退了，”上述政策顾问说。“很明显，领导层希望汇率保持稳定。”

但对于人民币汇率市场化的呼声日渐高涨，这也是近年来党代会青睐的一项改革议题。在2007和2012年党代会前夕，人民币浮动区间曾有所扩大。

据消息人士称，今年的一大不同点在于，调整可能会是在十九大之后，因为今年以来政府官员对市场及经济稳定尤为重视。出于事件的敏感性，消息人士要求匿名。

人民币兑美元即期今年以来已涨逾3%。2016年累计跌6.5%，为1994年以来最大年度跌幅。

中国央行尚未回应置评请求。(完)