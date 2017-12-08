中国将加强系统和基础设施建设 提升市场对外开放水平--外汇交易中心

路透北京12月8日 - 中国外汇交易中心周五称，未来将继续加强系统和基础设施建设，完善现有产品和基准序列，提升市场对外开放和服务水平，优化交易后处理服务体系，立完备的市场监测和管理制度。

外汇交易中心旗下的中国货币杂志微信公众号刊登新闻稿称，外汇交易中心将进一步完善新平台一期和C-Trade交易系统的各项功能，包括为外币拆借等产品提供更灵活的协商交易方式，完善期权行情展示、定价、交易和报价功能，丰富C-Trade订单提交方式，以及推出Excel报价工具和C-Forward交易接口等。

同时推进上线新平台二期，推出即期撮合交易模式，优化竞价和询价交易模式，支持更多订单类型和报价方式，使市场参与主体能建立更加灵活的交易策略。

此外，交易中心优化C-Trade畸零期限品种的市场报价，缩小买卖点差。研究推出自定义期权组合以及基于双边授信、自动匹配（点击成交）的标准化期权。研究推出以外币拆借成交价与报价相结合的方式建立境内美元基准利率曲线，同时进一步完善期权波动率曲面，为外汇市场参与者在相关产品的定价和估值以及提升交易报价能力提供便利。

同时，交易中心将继续加深银行间外汇市场对外开放的程度，一方面积极扩大市场主体和机构类型，加强市场营销、业务推介和同业交流，引入更多符合条件的境外机构参与银行间外汇市场。

另一方面继续建设全球服务网络，完善国际金融服务基础设施，提高服务全球金融机构的能力，便利境外机构参与交易。

新闻稿并指出，外汇交易中心将进一步扩大交易后业务范围，尽快推出外币拆借确认、外汇货币掉期冲销等服务，扩展同步交收服务支持币种范围。为外汇衍生品配套提供冲销试算、合约估值等服务。进一步完善交易后处理平台功能，研究推出外汇市场交易冲销接口服务功能等。

与此同时，继续推进与国际交易后基础设施提供商的合作，进一步提升服务质量，扩展业务范围。

新闻稿并称，交易中心将建设推出新一代外汇市场监测系统，进一步完善市场异常交易行为的监测流程。同时将进一步强化监测与自律机制的联动配合以及信息共享，完善相互配合的市场管理框架。

同时，自律机制将适时推出相应的自律规范，扩大自律机制覆盖面，倡导和构建有序竞争的市场道德规范。并推进对外交流，扩大自律机制在国际外汇市场的参与度和影响力，提高我国在国际外汇市场标准和规则制定方面的话语权。（完）