中国广核集团计划收购东芝在英国的核电权益

路透香港9月19日 - 中国广核集团有限公司(CGN)计划入股英国一个规划中的核电厂项目。该项目由日本东芝(6502.T)开发，在东芝的财务问题愈演愈烈之际，该项目的前景令人疑虑丛生。

英国计划到2020年左右替换掉陈旧的火电和核电厂，但因为成本问题而难以实施。如果中广核的投资计划得以通过，这家中国最大的核电站运营商将在英国四家核电厂持有股份。

“我们愿意利用我们在核电设计、建设和运营方面30多年的经验，来支持英国发展核工业，”中广核在周二发给路透的声明中称。

不过中广核未详述对NuGeneration的投资计划，后者计划投资150-200亿美元，在英格兰西北部坎布里亚海岸的Moorside建设三座核电站。

NuGen计划使用美国西屋电气的核电技术，该公司属于日本东芝旗下，目前已经破产。英国核监管机构正在对该技术进行评估。三座核电厂的总装机容量高至3.8吉瓦，覆盖了英国约7%的电力需求。

NuGen是东芝和法国Engie (ENGIE.PA)的合资公司，两家公司分别持有60%和40%的股权。但今年稍早，在西屋电气申请破产保护后，Engie将其所持股权出售给了东芝。

东芝当时称，正在寻找更多投资者加入该Moorside项目，或者将该项目全盘出售。

英国泰晤士报周一最先报导中广核在考虑投资NuGen。

总部在深圳的中广核已持有英国Hinkley Point C核电站项目33.5%的股权。该项目将是英国数十年来新建的首个核电厂。

中广核还持有英格兰东部Sizewell一座新电站20%的股权，并将持有一家合资公司66.5%的股权。该合资公司是为在英格兰东南部艾塞克斯Bradwell-on-Sea建设核电项目而成立的。

除了中广核，韩国电力(KEPCO) (015760.KS)的社长赵焕益(Cho Hwan-eik)在3月对当地媒体说，该公司也表示有意从东芝手中收购NuGen的60%股权，且在进行非正式谈判。(完)