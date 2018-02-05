中国1月新增信贷预计2.8万亿有望创新高 但2月料回落--中金

路透上海2月5日 - 中国大型投行--中金公司最新报告称，监管从严后非标、委贷等融资或明显下降，更多转向贷款，加之年初信贷需求投放均较旺盛，以及1月工作日较多，预计当月新增信贷2.8万亿元人民币，或创历史当月新高。但考虑到处于春节的2月信贷增量会回落，两月合计信贷增长或没有1月明显。

报告认为，近来监管密集出台系列监管文件，具体包括规范债券市场参与者债券交易、保险资金设立股权投资计划、银行银行委托贷款管理办法等，预示着2018年还将是监管大年，监管重心在于防范和处置各类金融风险。

规范表外业务对融资产生的负作用力，或导致融资缺口。若表外融资转表内，MPA考核下，表内资本充足率会制约广义信贷扩张空间，导致信贷资源的稀缺性进一步上升。不过货币当局以及有关监管部门也会注意到表外融资受限，并适度放松表内信贷额度的限制。

社融方面，2017年12月，银监会发布《关于规范银信类业务的通知》，首次明确将银行表内外资金和收益权同时纳入银信类业务的定义，且将财产权信托全部纳入其中，并明确规定银信通道业务的定义；要求将穿透原则落实在监管要求中，银行不得利用信托通道规避监管要求或实现资产虚假出表；强调禁止银信业务投向地产、平台、股市、产能过剩行业。

与此同时，《商业银行委托贷款管理办法》旨在规范委托贷款业务。预计未来社会融资结构中，信托贷款与委托贷款的规模将逐步压缩，非标转标、表外转表内。在此情况下，预计1月信用债净融资在400-600亿元。综合来看，预计1月社融新增在3万亿左右。(完)