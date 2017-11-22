中国保监会正研究拓宽险资参与大宗商品和长租公寓等领域--官员

路透上海11月22日 - 据证券时报周三报导，中国保监会资金运用监管部主任任春生近日表示，要研究拓宽保险资金运用参与大宗商品以及长租公寓等领域，进一步优化保险资金配置。

他指出，保险资金监管工作的重点有三个：更好地引导保险资金服务实体经济；进一步强化监管和防范风险；持续深化保险资金运用改革。而研究险资参与大宗商品和长租公寓等领域，即是深化改革的方向之一。

对于深化险资改革，任春生说，要把服务保险主业作为深化改革和创新的总目标。具体举措还包括，进一步丰富风险管理的工具箱，推进保险资金运用更多金融衍生产品，对冲和管理投资过程中可能面临的经济周期波动、利率波动等风险。

他还表示，目前保险资金运用回归稳健投资、审慎投资和价值投资，激进投资行为得到有效遏制。半年多来，保险资金未发生非理性举牌、境外收购等激进投资行为。

同时，保险资金在今年上半年股票市场、债券市场大幅波动期间，成为逆周期投资和稳定市场的基石，维护金融市场安全稳定的作用增强。

而险资服务实体经济取得积极进展，比如保险资金支农支小试点取得突破，规模达到250亿元人民币；积极参与降杠杆和债转股，债转股落地项目中保险资金占比接近20%；积极参与国家战略，支持“一带一路”、混合所有制改革、中国制造2025等。

数据显示，截至2017年9月底，保险机构累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划801项，合计备案注册规模2.05万亿。（完）