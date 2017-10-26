中国保监会将下发第三批公司治理监管函 对违规股权实施强制退出

路透北京10月26日 - 中国保监会周四称，下一步，将下发第三批公司治理监管函，对部分存在股权违规问题的公司，实施违规股权强制退出等行政监管措施，并将相关中介机构列入黑名单。

保监会网站刊登的新闻稿并强调，将继续强化各保险公司治理规则制度遵循合规性、有效性、严肃性的监管力度，加强对涉及关联交易的各类市场行为的直接监管。

“将日常监测、违规记录等与分类监管评价、公司治理评级相挂钩，不断提升公司治理监管刚性约束力。”保监会称。

保监会表示，近日已对珠江人寿等五家保险公司以及华汇人寿、长江财险等11家保险公司下发监管函，披露相关机构存在的公司治理问题，要求其限期整改。

保监会称，被下发监管函的公司均为在评估中监管评分较低的公司，主要问题集中在公司章程与“三会一层”运作、内控与合规管理、关联交易管理以及股东股权等方面。其中，董事会运作不规范，关联交易管理不合规，内控审计管理弱化、薪酬考核机制不到位四个方面问题较为突出。

针对关联交易问题，监管函中明确禁止部分公司与其重点关联方的关联交易六个月，目的是督促其进一步规范关联交易管理，严防股东将保险公司当成“提款机”。

“这是保监会第一次对涉及关联交易的市场行为直接采取监管措施，体现出关联交易监管从以制度建设为主，转变到制度建设与市场行为监管并重的阶段。”保监会称。

中国保监会副主席陈文辉此前称，有些保险公司“一股独大”、治理结构不完善，甚至由“内部人”或“大股东”控制，内控基本失效；保险资金运用要坚持审慎稳健运作，决不能使保险资金成为大股东投资控股的工具。（完）

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