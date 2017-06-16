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中国将坚决查处境内为香港保险机构等销售或促成销售保险产品行为--保监会
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2017年6月16日 / 凌晨2点32分 / 2 个月前

中国将坚决查处境内为香港保险机构等销售或促成销售保险产品行为--保监会

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京6月16日 - 中国保监会周五称，将持续关注境内非法销售、非法代理香港保险产品行为，为香港保险机构或者其他机构销售或促成销售保险产品的行为，一经发现将坚决查处。

保监会网站刊登新闻稿指出，近年来，境内非法销售、非法代理香港保险产品的行为日益增多，既扰乱境内保险市场秩序，造成消费者被误导和维权成本增加，又干扰国家外汇管理秩序，造成资产外流甚至黑钱清洗。

为规范境内保险市场秩序，保护保险消费者合法权益，保险监管部门采用线上调查、线下走访等方式，共排查出涉嫌非法代理香港保险产品的网站、微信公众号及机构等有效线索67条，分别进行了有针对性的调查处置。

“中国保监会将持续关注境内非法销售、非法代理香港保险产品行为，特别是对为香港保险机构或者其他机构销售或促成销售保险产品的行为，一经发现，将坚决查处，绝不姑息。”保监会指出。

2016年底以来，中国保监会在上海、广东、深圳等10个省市开展了打击非法销售、非法代理香港保险产品行为专项行动。在公安机关和网信部门的支持下，经调查处理和宣导劝诫，截止目前，已有1家公司被注销，35个网站或微信公众号被关闭，27个网站或微信公众号采取整改措施。（完）

发稿 李文科; 审校 曾祥进

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