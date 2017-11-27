中国今年前10月保费收入同比增近20% 资金运用余额14.69万亿元--保监会

路透北京11月27日 - 中国保监会周一发布数据显示，今年1-10月原保险保费收入32,388.77亿元人民币，同比增长19.91%；10月末资金运用余额较年初增长9.74%，至146,950.52亿元。

保监会网站刊登的新闻稿并显示，1-10月资金运用余额中，银行存款占比13.01%；债券占比35.01%；股票和证券投资基金占比13.46%；其他投资占比38.52%。

分项数据显示，1-10月寿险公司原保险保费收入23,799.04亿元，同比增长22.05%；产险公司原保险保费收入8,589.65亿元，同比增长14.37%。

1-10月，保险业总资产为166,198.43亿元，较年初增长9.94%；净资产18,945.23亿元，较年初增长9.89%。

此外，1-10月赔款和给付支出9,084.68亿元，同比增长6.55%。其中，产险业务赔款3,944.39亿元，同比增长7.47%；寿险业务给付3,977.64亿元，同比增长0.79%；健康险业务赔款和给付984.18亿元，同比增长28.92%；意外险业务赔款178.47亿元，同比增长22.18%。

保监会此前数据显示，今年1-9月全行业实现原保险保费收入30,457.32亿元人民币，同比增长21.01%；保险资金运用收益率为4.05%，较去年同期上升0.1个百分点。（完）

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