中国1月原保险保费收入6851.92亿元 同比下降19.89%--保监会

路透北京3月9日 - 中国保监会周五发布1月份原保险保费收入6,851.92亿元人民币，同比下降19.89%。产险公司原保险保费收入1,251.50亿元，同比增长20.79%；寿险公司原保险保费收入5,600.41亿元，同比下降25.50%。

保监会新闻稿显示，1月份保险资金运用余额150,200.07亿元，较年初增长0.67%;银行存款18,834.04亿元，占比12.54%；债券51,870.18亿元，占比34.53%；股票和证券投资基金20,102.25亿元，占比13.38%；其他投资59,393.6亿元，占比39. 55%。

总资产169,052.81亿元，较年初增长0.93%；产险公司总资产24,794.66亿元，较年初下降0.67%；寿险公司总资产134,600.24亿元，较年初增长1.86%；再保险公司总资产3,141.03亿元，较年初下降0.28%；资产管理公司总资产494.46亿元，较年初增长0.61%。净资产19,569.29亿元，较年初增长3.84%。

1月产险业务原保险保费收入1,145.47亿元，同比增长17.63%；寿险业务原保险保费收入5,078.75亿元，同比下降25.98%；健康险业务原保险保费收入532.34亿元，同比下降16.97%；意外险业务原保险保费收入95.37亿元，同比增长24.04%。

产险业务中，交强险原保险保费收入189.52亿元，同比增长11.10%；农业保险原保险保费收入为47.24亿元，同比增长51.79%。另外，寿险公司未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费1,943.23亿元，同比增长94.94%。

风险保障金额504.01万亿元，其中，产险公司保险金额423.93万亿元；人身险公司本年累计新增保险金额80.08万亿元。保单件数22.64亿件。赔款和给付支出1,313.11亿元，同比增长2.80%。（完）

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