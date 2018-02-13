中国财险业存产品设计背离本源等问题 将完善产品监管制度--保监会

路透北京2月13日 - 中国保监会近日召开财产保险监管工作会议称，财险行业存在产品设计背离本源、经营管理激进、公司治理失效等八方面问题；今年将以加强产品监管为切入点，完善产品监管制度，采取有针对性的监管措施。

保监会网站周二刊登的新闻稿显示，还将把治理财产保险市场乱象作为重点，对于影响恶劣、屡查屡犯的机构和人员综合运用罚款、停止新业务、停用产品、吊销经营许可证、撤销任职资格等措施实行顶格处罚，严厉打击违法违规行为。

保监会指出，2017年财险行业防范化解风险取得新进展。截止2017年末，各财险公司的偿付能力充足率均达标，行业核心偿付能力溢额达2,915亿元人民币，综合偿付能力溢额达3,610亿元。妥善化解信用保证保险风险，切实保护投资者利益。

但同时，财产保险行业发展依然存在很多问题，主要表现在以下八个方面。

一是产品背离本源。有的产品设计偏离保险本源，片面突出产品的理财特性。有的产品违背保险原理，承保投机、赌博风险，定价没有遵循精算原理，产品结构同质化问题也很突出。

二是经营管理激进。行业风险意识不强，没有把风险识别和风险管控能力作为自身的核心竞争力，进而导致发展偏离方向，个别公司的资金运用、资产负债匹配、流动性管理面临巨大挑战，对整个财险行业也带来负面影响。

三是市场竞争失序。车险市场以高费用为手段开展恶性竞争的问题尤为突出，个别公司把赔付率下降带来的改革红利异化为竞争的本钱，导致车险费用水平居高不下。

四是经营数据失真。市场有些公司存在承保理赔数据虚假、经营费用虚假问题，有些公司存在偿付能力虚假、资本信息虚假等问题，严重损害投资者和广大消费者利益，也导致监管政策难以落实到位。

五是公司治理失效。有的公司决策机制缺乏制衡，内部股权斗争激烈，严重影响公司正常经营。

六是合规意识淡漠。突出表现为少数公司对依法合规经营的要求根本不重视，总想打监管政策的擦边球，重视市场规模，轻视市场规范，追求私利不顾公司和公众利益，游走在违法违规边缘。

七是公司内控薄弱。有的公司核心内控制度不健全，运作机制和流程不完善，没有形成一套以制度管人、管事、管机构的有效运作机制和运作流程，导致公司经营稳定性差。

八是激励机制扭曲。有的公司没有充分运用科学考核机制引导员工树立理性竞争理念，仅仅将经营费用与保费规模密切挂钩，没有将效益指标作为重要考核内容，造成公司盲目扩张保费规模，从而容易积累风险。

保监会称，今年将坚持以加强产品监管为切入点，把防范化解风险放在更加突出的位置，完善产品监管制度，提高风险防控意识；坚持以治乱象为抓手，重塑财产保险市场秩序。

同时，进一步深化商业车险改革,持续推进农业保险供给侧结构性改革,继续完善地震巨灾保险制度,充分发挥责任保险助力社会治理的功能作用,持续做好小微企业融资增信支持。（完）

参看详情，请点击保监会网站here