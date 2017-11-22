中国保监会官员称监管资源将向风险、法人机构监管及重大风险处置等倾斜

路透北京11月22日 - 中国保监会副主席黄洪周三称，现在大量监管资源配置在日常行为监管上，对法人机构风险监管投入严重不足，对风险不够敏感，一些重大风险不能及时发现；监管资源配置必须有大的变化，向风险监管、法人机构监管、重大风险处置等领域倾斜。

保监会网站新闻稿援引他在新浪财经金麒麟论坛上的发言并指出，金融科技在保险业的运用日新月异，对保险监管是个很大的挑战；将大力加强保险监管科技建设，应对和把握新技术给金融保险业带来的新变化。

“特别是在资本、资金运用等方面缺乏有效的管理和手段，这也是导致一些保险机构产生严重风险隐患的根源。在风险监管方面，我们的技术、人才、能力也都有较大差距。”他称。

他并指出，要重塑行业理念，把以人民为中心作为保险业的根本追求，把人民群众需不需要、满不满意、获不获益、喜不喜欢作为检验保险业发展成果的根本标准，而不是把资产规模、行业影响、发展速度，甚至是资本的态度异化为检验标准。

中国保监会副主席陈文辉此前称，要坚决选择以风险为导向，维护市场稳定，重塑从严监管氛围；同时，重塑监管能力，提升监管技术水平，加强监管统筹协调。

参看详情，请点击保监会网站here