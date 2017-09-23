中国保监会原主席项俊波因严重违纪被开除党籍和公职--中纪委

路透上海9月23日 - 中国中共中央纪律检查委员会周六称，中国保险监督管理委员会原党委书记、主席项俊波，中央纪委驻财政部纪检组原组长、财政部原党组成员莫建成，均因严重违纪被开除党籍和公职。

中纪委网站刊文称，经查，项俊波为谋取个人政治利益，滥用审批权和监管权，对抗组织审查，搞迷信活动；违反中央八项规定精神，违规接受宴请；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项，在员工录用、干部职务晋升等方面为他人提供帮助并收受财物。

此外项俊波还违反廉洁纪律和生活纪律，搞权钱交易、权色交易；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予项俊波开除党籍处分，由监察部报请国务院批准给予其开除公职处分；终止其党的十八大代表资格；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

中共中央纪委4月宣布，项俊波涉嫌严重违纪，正接受组织审查。随后新华网报导引述中央组织部有关负责人证实，中央已决定免去项俊波领导职务。

中纪委并表示，莫建成在参加全国人大会议和中央“两委”人选考察期间，多次外出接受宴请；在干部选拔任用中为他人提供帮助并收受财物；利用职务上的便利和影响，为其子经营活动谋取利益；干预和插手财政部有关业务部门工作；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。（完）

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