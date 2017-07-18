中国6月70城新房价格指数同比涨幅连七个月收窄 环比持平前值（更新版）

（新增统计局评论和更多数据细节）

路透北京7月18日 - 中国6月房价一如预期呈现高位回落走势，70城新房价格指数同比涨幅连续第七个月收窄，其中调控政策执行严厉的一二线城市房价降温明显。

路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，今年6月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升10.2%，连涨21个月，低于上月的10.4%。从环比看，6月上涨0.7%，连涨26个月，涨幅持平于前月。

“6月份，在因地制宜、因城施策的房地产调控政策作用下，15个一线和热点二线城市房地产市场继续保持稳定态势。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称。

他称，从同比看，15个城市新建商品住宅价格涨幅均比上月回落，回落幅度在0.8至5.5个百分点之间。从环比看，9个城市新建商品住宅价格下降或持平；6个城市上涨，但涨幅均在0.5%以内。

其中，一线城市房价环比下降。初步测算，6月份一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比平均分别下降0.1%和0.2%。

细项显示，北京、上海、广州、深圳新建商品住宅销售价格指数同比涨幅分别为11.5%、10%、17.9%和2.7%，环比则分别为-0.4%、-0.2%、0.5%和持平。

中国全国房价同比、环比走势图表： tmsnrt.rs/2uCRTBt

中国全国、北京、上海、深圳房价同比涨幅图表： tmsnrt.rs/2vbUIGp

刘建伟称，70个大中城市中，一二线城市房价同比涨幅连续回落。据测算，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比平均涨幅均连续九个月回落，6月份比5月份分别回落2.6和1.9个百分点。

二线城市新建商品住宅价格同比平均涨幅连续七个月回落，6月份比5月份回落0.5个百分点；二手住宅价格同比平均涨幅连续五个月回落，6月份比5月份回落0.1个百分点。

统计局解读中并未提及三四线楼市的表现，从数据细项看，洛阳、蚌埠、北海、襄阳、徐州等三四线城市居于涨幅榜前列。

在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军。3月以来，各地调控层出不穷，部分热点城市实施从限购、限贷、限价、限售等全方位调控措施，房地产交易迅速降温。不过三四线城市受去库存措施影响，仍有不错表现。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

6月 10.2 0.7

5月 10.4 0.7

4月 10.7 0.7

3月 11.3 0.6

2月 11.8 0.3

2017年1月 12.2 0.2

2016年12月 12.4 0.3

11月 12.6 0.6

10月 12.3 1.1

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

1月 2.5 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）