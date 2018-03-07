中国今年消费总量拟约45.5亿吨标准煤 煤炭比重降至约59%--能源局

路透北京3月7日 - 中国国家能源局发布2018年能源工作指导意见称，今年主要目标是全国能源消费总量控制在45.5亿吨标准煤左右，煤炭消费比重下降到59%左右，政策取向是把”清洁低碳、安全高效”的要求落实到能源发展的各领域、全过程。

国家能源局周三刊登意见全文指出，2018年目标是非化石能源消费比重提高到14.3%左右，天然气消费比重提高到7.5%左右；单位国内生产总值能耗同比下降4%以上。燃煤电厂平均供电煤耗同比减少1克左右。

能源供应方面，全国能源生产总量36.6亿吨标准煤左右。煤炭产量37亿吨左右，原油产量1.9亿吨左右，天然气产量1,600亿立方米左右，非化石能源发电装机达到7.4亿千瓦左右、发电量达到2万亿千瓦时左右。

“围绕解决能源发展不平衡不充分问题，着力补短板、强基础、调结构、促改革、惠民生，努力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。”意见指出。

意见提到，加快能源绿色发展，统筹优化水电开发利用，有序推进金沙江、雅砻江、大渡河、黄河上游等水电基地建设，控制中小水电开发。稳妥推进核电发展，落实”核电安全管理提升年”专项行动要求，在充分论证评估的基础上，开工建设一批沿海地区先进三代压水堆核电项目。

稳步发展风电和太阳能发电。强化风电、光伏发电投资监测预警机制，控制弃风、弃光严重地区新建规模，确保风电、光伏发电弃电量和弃电率实现”双降”。积极发展生物质能等新能源。因地制宜，积极推广生物质能、地热能供暖。

有序推进天然气利用。推动建立天然气产供储销体系，加快国内天然气增储上产，全力推进天然气基础设施互联互通，完善天然气储备调峰体系。加快推动天然气价格改革，推广天然气用户与气源方直接交易。

意见并指出，今年要继续推进化解煤炭过剩产能，推动化解煤电过剩产能，补齐能源系统短板，着力解决清洁能源消纳问题。

今年还要增强油气储备应急能力。加快国家石油储备项目建设，推进国家石油储备基地三期项目前期工作，加大力度推进国家储备原油收储，继续做好国家石油库存数据发布工作。

加大储气调峰设施建设力度，建立多层次天然气储备体系，支持地方政府与企业合建储气服务设施，研究制定化解迎峰度冬、度夏天然气消费峰谷差矛盾的根本性措施。

**夯实能源供应，深化能源体制改革**

深入推进电力体制改革，积极稳妥推进电力现货市场建设试点，规范电力市场交易行为，加快推进配售电改革，完善增量配电业务改革试点配套政策；以电力体制改革为重点，推动新疆、内蒙古等地区能源综合改革。

加快推进油气体制改革，推进四川、重庆、新疆、贵州、江苏、上海、河北等地方油气体制改革综合试点及专项试点。

研究编制2050年能源发展战略纲要，深化能源领域重大课题研究，明确2020年、2035年、2050年等重要时间节点的阶段性目标和路线。

此外，要夯实能源供应，中国今年提高油气供给保障能力，坚持”盘活保有储量和加快新储量发现动用”两手抓，加强常规油气资源勘探开发，保证石油产量基本稳定，天然气产量较快增长；加大页岩气、煤层气、深水石油天然气资源的勘探开发力度。

进一步完善电网结构，继续优化主网架布局和结构，深入开展全国同步电网格局论证，研究实施华中区域省间加强方案，加强区域内省间电网互济能力，推进配电网建设改造和智能电网建设；加快油气主干管网、区域性支线管网和配气管网建设，完善LNG接收站布局和配套外输管道。增强中石油、中石化、中海油等企业管网互联互通。

意见并提到，年内计划新增水电装机规模约600万千瓦，年内计划开工建设金沙江拉哇等水电站，积极推进已开工核电项目建设，年内计划建成三门１号、海阳１号、台山1号、田湾3号和阳江5号机组，合计新增核电装机约600万千瓦；积极推进具备条件项目的核准建设，年内计划开工6-8台机组。

今年还要稳步推进风电项目建设，年内计划安排新开工建设规模约2,500万千瓦，新增装机规模约2,000万千瓦;还有序推进太阳能热发电示范项目建设，年内计划建成中广核德令哈、首航节能敦煌等示范项目，装机容量约20万千瓦。(完)