中国国有大型煤企宣布调降煤价 以应对取暖季用煤高峰

路透北京1月12日 - 中国大型煤炭企业降低现货煤炭价格，希望缓解一个月以来的涨价趋势。中国政府为解决全国冬季取暖天然气荒问题而取消对家庭和部分工厂的用煤禁令，催生出这波煤价涨势。

据中国煤炭运销协会(CCTD)中国煤炭市场网周五消息，在中国煤炭生产大省山西，包括山西焦煤集团、大同煤矿集团和晋能集团在内的七家企业发表声明，宣布每吨煤炭降价15-20元人民币。

“为了应对近来极端天气变化对煤炭市场的冲击，保障煤炭市场平稳运行。大同煤矿集团充分发挥国有大型煤炭企业的表率作用，积极履行社会责任，决定自2018年1月11日起，在稳定长协价格的基础上，下调市场煤炭售价15元/吨。”大同煤矿日期为周三的声明称。

除阳煤集团未回覆路透之外，其他煤矿企业均证实CCTD网站公布的价格调整属实。

降价前煤炭价格自11月中旬取暖季开始以来已跳涨逾10%，随着中国普遍遭遇严寒天气，燃煤电厂的煤炭需求继续攀升。

由于天然气短缺，中国政府在12月初放松煤改气计划。随着中国政府将确保供暖作为优先事项，一些燃煤发电厂恢复运营以便为家庭供暖。

郑州商品交易所交投最活跃的动力煤期货周五下跌0.6%至每吨632元人民币，为七日连涨后的首次下跌。该合约在12月18日触及每吨645.4元的纪录高位。

海通期货分析师徐博称，煤炭价格的确已达到很高的价位，一些公用事业公司难以承受，目前还不能确定降价能否持续。

分析师和交易员预计，随着钢铁厂和铝生产商等重工业企业在冬季限产结束后增加生产，未来数月公用事业和工业企业的煤炭需求将增强。

郑商所周四决定，自2018年1月12日结算时起，动力煤期货合约交易保证金标准由5%调整为6%。这是为抑制投机而采取的最新举措。

青岛港现货动力煤价格周五报每吨591元人民币，较上日下跌1元。(完)