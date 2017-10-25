中国煤矿业者重押期铜多单 为涨势添柴火--消息人士（更新版）

（新增公司回应和细节）

路透北京/墨尔本10月25日 - 一名熟知事况的消息人士表示，山西省一家民间煤矿行业投资人，是中国期铜押注数量大幅增加的主要推手，其持有的期货仓位逼近30亿美元，带动铜价升至四年半高点。

该名人士表示，这些仓位是在过去一年通过期货经纪商格林大华期货公司所囤积；消息人士不愿具名，因他未取得向媒体发言的权限。格林大华期货总部位于北京，母公司是山西证券00250.SZ。

交易所数据显示，2018上半年上海期货交易所的期铜未平仓合约中，格林大华期货持有超过35%，而根据路透就合约数据计算，这些持仓总值28亿美元。

数据显示，周一收盘时，其持有2018上半年各天期合约的口数总计逼近7万口。而在4月、5月、6月合约方面，格林大华的持仓占总未平仓合约的比重皆至少有60%。

消息人士没有透露这家煤炭生产商的身份、其所持仓位占该券商总仓位的比例、以及背后的策略。目前还不清楚是否有其他来自煤炭产业的投资人参与这次建仓行动。

山西证券和格林大华均不予置评。

格林大华期货的网站显示，该公司成立于1993年，在全国有27家分支，在中国的黑色大宗商品领域提供期货经纪服务，这些产品包括焦煤、煤炭、铜和钢。山西证券在深圳证交所上市，市值约为44亿美元。

图表1：格林大华在上海期交所的铜持仓图表 tmsnrt.rs/2y3BQ1i

该券商的大规模持仓过去一周已经引起全球基本金属市场的关注，交易商称该公司帮助推动铜价最近的上涨。

过去一个月沪铜跳涨逾10%，拉动伦敦期铜价格上涨。中国是全球最大的铜生产国和消费国。

2014年和2015年曾因中国基金囤积大规模空仓，拖累铜价跌至数年低位，搅乱全球市场。而这一次则是自那以来、中国投资者对铜的第一个大手笔动作。

图表2：上海期交所主力期铜与LME期铜表现 tmsnrt.rs/2lbp7DV

**引发轩然大波**

一家民间煤矿企业带入铜市的资金引发如此轩然大波，凸显过去两年矿产业者的财富格局发生了巨大变化。在此之前，政府打击煤矿违法生产的措施，曾刺激煤炭价格出现历史性跳涨。

在所有中国大宗商品企业中，煤矿上市公司在第二季获利情况最佳。

这也说明，两年来有关当局采取措施防范楼市过热，并引入机制规范股市，面对这样的情况投资者正在另辟蹊径。

投资对象是铜而非动力煤，也凸显出这两个市场的不同命运。为推动清洁能源的使用并治理大气污染，中国政府计划逐渐放弃使用煤炭这种素来被偏爱的能源。

不过，如此大规模买入的同时却恰逢铜需求可能在冬季出现季节性疲弱的担忧，而且还正好赶上中国实施史无前例的治污措施。

“我们即将进入需求疲软期，的确不是增加仓位的好时机，”一位来自中国券商的资深消息人士称。“但当铜价跌至6,500美元，你就得有许多资金来追加保证金。”(完)