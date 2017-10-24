（更正）中国煤矿业者重押期铜多单 为涨势添柴火--消息人士

（更正：因英文原文有误，内文第七段山西证券上市地点在“深圳”，非“上海”）

路透北京/墨尔本10月24日 - 一名熟知事况的消息人士表示，山西省一家民间煤矿行业投资人，是中国期铜押注数量大幅增加的主要推手，其持有的期货仓位逼近30亿美元，带动铜价升至四年半高点。

该名人士表示，这些仓位是在过去一年通过期货经纪商格林大华期货公司所囤积；消息人士不愿具名，因他未取得向媒体发言的权限。格林大华期货总部位于北京，母公司是山西证券(002500.SZ)。

交易所数据显示，2018上半年上海期货交易所的期铜未平仓合约中，格林大华期货持有超过35%，而根据路透就合约数据计算，这些持仓总值28亿美元。

数据显示，周一收盘时，其持有2018上半年各天期合约的口数总计逼近7万口。而在4月、5月、6月合约方面，格林大华的持仓占总未平仓合约的比重皆至少有60%。

消息人士没有透露这家煤炭生产商的身份、其所持仓位占该券商总仓位的比例、以及背后的策略。目前还不清楚是否有其他来自煤炭产业的投资人参与这次建仓行动。

路透暂未联系上格林大华期货有限公司和山西证券高管置评。

格林大华期货的网站显示，该公司成立于1993年，在全国有27家分支，在中国的黑色大宗商品领域提供期货经纪服务，这些产品包括焦煤、煤炭、铜和钢。山西证券在深圳证交所上市，市值约为44亿美元。

该券商的大规模持仓过去一周已经引起全球基本金属市场的关注，交易商称该公司帮助推动铜价最近的上涨。

过去一个月沪铜跳涨逾10%，拉动伦敦期铜价格上涨。中国是全球最大的铜生产国和消费国。(完)