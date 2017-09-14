中国商务部称严格执行联合国制裁朝鲜决议 将适时发布具体措施

路透北京9月14日 - 中国商务部周四称，中方一直全面、严格执行联合国安理会通过的有关涉朝决议。对于安理会9月12日通过的新决议中涉及经贸领域的制裁措施，商务部将会同有关部门按照中国有关法律法规，适时发布具体实施的措施。

商务部发言人高峰在新闻发布会上称，今年以来，中朝贸易增速总体保持了逐月回落的态势。1-7月，中朝贸易额同比增长10.2%，较一季度增幅回落超过21个百分点。特别是中国自朝进口，3月起出现负增长，1-7月同比下降了16.3%。预计1-8月，中朝贸易增速将进一步放缓，并回落到10%以下。

他并表示，外贸进出口受国内和国际市场需求、大宗商品价格、以及汇率变化等多方面因素的综合影响。2016年人民币兑美元汇率贬值6.4%，但同期中国进出口呈现下降态势。今年前八个月，人民币对美元中间价升值5.1%，但同期出口增长7.6%，进口增长16.9%，进出口总体增长11.6%。

“我们一直强调，汇率变化对外贸发展实际上是一把‘双刃剑’，汇率升贬值不是影响进出口的决定因素。”他称。

他并表示，在全球经济复苏缓慢、货币政策环境日趋复杂的背景下，保持人民币汇率在合理均衡水平上的总体稳定将有利于促进外经贸的发展。商务部正积极会同相关部门，不断扩大跨境贸易和投资领域人民币结算，不断增强企业应对汇率风险的能力。

“与此同时，我们也将继续坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移地促进外贸稳增长、调结构、转动力、提质量，从根本上增强中国外贸抵御外部风险的能力。”他称。（完）