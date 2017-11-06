中国商务部称四季度外贸稳中向好基本面未变 全年能实现预期目标

路透北京11月6日 - 中国商务部周一发布报告称，四季度中国外贸发展稳中向好的基本面没有改变，全年外贸进出口能够实现回稳向好的预期目标，外贸结构进一步优化，发展质量和效益不断提升。

商务部网站刊登的“中国对外贸易形势报告（2017年秋季）”并称，2018年中国外贸发展既面临新的机遇，也有不少挑战；当前和未来一段时间，中国外贸正处于结构调整步伐加快、新旧动能接续转换的关键阶段，长期向好的基本面没有变。

“总体上看，2018年中国经济有望保持平稳运行、稳中向好的发展态势，但面临的挑战和困难不容低估，”报告称。

面对外贸发展面临的新形势和新要求，商务部表示将紮实落实国家关于外贸稳增长调结构的政策措施，促进加工贸易创新发展，加快外贸转型升级，妥善应对贸易摩擦；坚持促进对外贸易平衡发展，在稳定出口市场的同时主动扩大进口，特别是全力办好首届中国国际进口博览会。

报告指出，四季度中国外贸发展面临有利条件，包括世界经济持续回暖、国内经济稳中向好态势持续发展以及企业信心增强。不利因素则有国际市场仍存在不稳定、不确定性、2016年同期高基数将影响四季度进出口增速，而且国际市场竞争仍较激烈。

展望2018年，随着世界经济稳步复苏、中国经济平稳增长，中国外贸面临的需求环境和发展条件总体是有利的。但外部风险和不确定因素依然较多，经济因素和非经济因素相互交织，贸易保护主义不断抬头，国内要素成本继续上升，企业经营压力增大，中国对外贸易发展仍面临不少困难和挑战。

首届中国国际进口博览会于2018年11月5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办

路透综合约38家机构预测中值结果显示，尽管外需平稳，但季节因素将令中国10月出口同比增速小幅回落至7.2%；同时，进口商品价格涨幅可能缩小甚至下滑，进口增速亦将小幅回落至16%；当月贸易顺差有望扩大至395亿美元。

2017年前三季度，中国进出口总值2.97万亿美元，同比增长11.7%。其中，出口1.63万亿美元，增长7.5%；进口1.34万亿美元，增长17.3%；贸易顺差2,956亿美元，收窄25.4%。（完）

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