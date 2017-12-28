中国商务部称明年外贸进出口仍然能够保持稳中向好发展势头

路透北京12月28日 - 中国商务部新闻发言人高峰周四表示，从外部环境来说，目前各方普遍看好明年全球的经济增长，从国内来看，中国企业的内生动能正在积聚，将继续鼓励企业增强创新驱动，提升科技进步对外贸的贡献率。预计明年外贸进出口仍然能够保持稳中向好发展势头。

他在商务部例行新闻发布会上表示，今年前11个月，中国外贸进出口达到了25.14万亿元人民币，同比增长15.6%。按照美元计算是37,032亿美元，同比增长12%。按照这个速度，如果不出现特殊的情况，预计今年中国的外贸进出口将再次突破4万亿美元。

“可以说，总体上我国外贸保持了较快增长的态势。外贸对国民经济增长的拉动作用明显。”高峰称。

他表示，近几年来，中国在外贸领域坚定推进供给侧结构性改革，外贸企业的劳动效率、资本效率、资源环境效率等得到了有效的提升，产品的品种、质量、档次正在向中高端化、智能化的方向发展。

“总体上说，我国的外贸进出口正在由高速增长的阶段转向高质量发展的阶段，发展的潜力正逐步得到释放。”高峰称。

他提到，刚结束的全国商务工作会议明确2018年继续抓落实。在内贸流通领域将着力引导消费升级、提高流动的效率、加强诚信体系建设等等。在开放型经济领域，将大力推动提升外贸进出口，利用外资、对外投资等方面的核心竞争力，努力推动形成全面开放的新格局。

利用外资方面，将继续推进自由贸易试验区的改革试点，推动大幅减少市场准入的限制，稳定外商投资和经营的预期，推动全国开发区的创新提升。同时还将优化区域开放的布局，加快西部开放的力度，提高中西部地区和东北老工业基地吸收外资的规模和质量。

针对21号欧盟针对中国出口的电动自行车发起了一项调查，认为出口商存在过度的政府补贴一事，高峰表示，这是欧委会继今年10月份对中国电动自行车发起反倾销调查之后，在两个月之内再次对中国的同一产品发起贸易救济调查。中方对此高度关注。

他表示，事实上在此次反补贴立案之前，中国已就欧盟业界关于所谓“补贴”的无端指责，向欧委会提出严正的交涉，明确指出欧盟相关产业申请书存在的严重缺陷。中国的电动自行车行业是完全市场化的、充分竞争的行业，欧盟业界所谓的“政府补贴”是对中国相关政策的误读和对世贸组织规则的曲解，缺乏事实依据，是站不住脚的。

“我们对欧盟的立案标准与世贸组织《补贴与反补贴协定》的一致性表示质疑，敦促欧方能够严格遵守世贸组织的有关规则，客观公正地开展调查，避免对相关产业提供过度的保护。”高峰称。

同时，也希望欧方能够本着建设性的态度，鼓励欧盟的业界与中国的电动自行车行业加强合作，化竞争为共赢，实现双方产业的共同发展。中方将密切跟踪案件的进展，视案件进展情况，采取必要措施，坚决扞卫中方正当合法的权益。（完）