中国商务部反驳所谓“中国入世错误论” 希望贸易摩擦不会升级

路透北京1月25日 - 针对美国贸易代表办公室近日发布所谓中国入世是错误的报告，中国商务部新闻发言人高峰周四表示，其观点具有明显的保护主义、单边主义的色彩，中方坚决反对；中国加入世界贸易组织（WTO）给美国和世界经济发展带来的是机遇和动力，希望中美贸易摩擦不会升级。

高峰在商务部例行新闻发布会上称，根据联合国、国际货币基金组织等国际组织的相关数据，2017年中国经济对世界经济增长的贡献率已经超过30%，自中国加入世贸组织以来，美国对中国货物出口增长了500%，远高于同期美国对全球出口90%的增长。中国从美国的第八大出口市场跃升为第三大出口市场。

“可以看出，包括美国在内的世贸组织成员，从中国加入世贸组织中分享了中国机遇，各成员得到了共同的发展。”高峰称，不希望看到个别成员以自身利益为优先、否定世贸组织、抛弃多边规则的做法，也不希望看到世贸组织的团结被肆意破坏。

他表示，中国经济的发展已经进入新时代新阶段，中方愿与包括美国在内的所有世贸组织成员一道，共同推动多边贸易体制发展，共同分享中国机遇，共同做大经贸合作的蛋糕，促进互利共赢和全球经济增长。

关于中美经贸关系，高峰强调，合作是中美双方唯一正确的选择，中方合作与对话的大门始终是敞开，希望中美贸易摩擦不会升级，双方能以建设性的方式，妥善化解矛盾，推动务实合作，同时，对于不符合世贸组织规则的单边主义、保护主义的做法，中方将采取所有适当措施，坚决扞卫自身的合法权益。

“我们也希望，作为全球最大的两个经济体，中美之间的经贸合作不仅能够促进双方的发展，更能成为推动世界经济增长的正能量，避免给全球经济发展带来不确定性，影响全球贸易投资的稳定环境。”高峰称。

准备在中国贸易问题上做文章的特朗普政府上周五称，美国错误地支持了中国在2001年加入世界贸易组织，当初谈好的条件未能迫使中国政府开放经济。

针对美国总统特朗普宣布对进口光伏产品和大型洗衣机分别采取为期四年和三年的全球保障措施，中国商务部周二表示，这是对贸易救济措施的滥用，对美方的错误做法，中方将与其他世贸成员一道，坚决扞卫自身的正当利益。（完）