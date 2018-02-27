2020年前中国零售物业供应量下降 供应过剩风险减弱--CBRE

路透上海2月27日 - 全球最大商业地产服务和投资机构--世邦魏理仕（CBRE）(CBG.N)发布最新报告称，中国17个主要城市零售物业供应总量在2017年迎来940万平方米的历史峰值，预计今年将有790万平方米的新项目入市，同比减少15.9%；且2020年以前供应总量将呈下跌趋势。

报告指出，尽管中国仍是全球购物中心建设最为活跃的国家，伴随着实体商业需求的持续改善，零售物业市场将迎来供需平衡修复的窗口期，供应过剩的风险将逐步减弱。

报告预计，购物中心的首层租金仍将是小涨小落的格局，波幅在-2%至2%区间内。一线城市中，北京、上海、广州的租金将继续小幅增长；沈阳、苏州有望迎来三年内的租金首次上涨，成都、重庆两地租金在也将出现止跌企稳的迹象。深圳、武汉、无锡预计平均租金将出现小幅下滑。

世邦魏理仕中国区顾问及交易商业部主管瑞贝卡表示，“2018年中国消费升级将继续推进...购物中心业主应不断提升运营能力，在供应水平总体充沛的情况下，保证租金增长。”

她说，随着“80后”“90后”逐步成为消费升级主力，品牌服装、化妆品、体育娱乐用品消费进一步增加，文化娱乐健康相关的服务型消费将保持快速增长，购买商品的支出结构向“享受型”倾斜。品牌应积极调整策略，迎合消费者求新求变、重体验和数字化的趋势。

报告指出，2017年是新零售元年，电商巨头纷纷加码实体商业，同时风险资本亦不断推进线上向线下融合和拓展。餐饮、运动设施和生活方式等顺应消费升级趋势且对线下体验依赖度高的业态，最为资本所青睐，2018年将迎来这些线上商家向线下铺店的密集期。

值得注意的是，经过数年电商冲击下的业态调整，目前购物中心的零售和餐饮休闲娱乐等体验业态的比例已经接近5:5，体验业态占比进一步提升的空间正在逐步压缩。这意味着在互联网+资本的推动下，2018年购物中心的体验业态将进入加速洗牌阶段。（完）