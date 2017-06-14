未来四年1万亿资金布局中国商业地产 机构资本争相建仓--CBRE

路透上海6月14日 - 全球最大商业地产服务和投资机构--世邦魏理仕（CBRE）(CBG.N)最新发布的中国商业地产投资白皮书预计，2017-2020年正是国内机构资本在商业地产投资的建仓时期，预计将有1万亿元人民币资金排队入市。

去年中国大宗物业投资的交易额达1,800亿元，较上年翻倍，并创出历史新高。CBRE预计，按目前市场情况和潜在投资需求，2020年国内大宗物业投资的交易额有望达到2,600亿元，较去年增长45%，年均增速将高于目前中国国内生产总值（GDP）。

细分投资机构，保险资金的潜在投资需求最大。世邦魏理仕环球研究部中国区资深董事谢晨介绍，目前国内保险公司持有不动产金额占其总资产比例约1%，距离国际保险同行的标杆水平（10%）以及国内对于险资投资房地产的政策上限（30%）都有相当大的距离。若假设2020年险资将占比由1%提高至3%，将带来6,000亿元的增量资金。

他还预计，国内正在兴起的房地产人民币基金、开发商增持商业物业以及境外投资者，这三方未来四年均将给国内商业地产市场带来至少1,000亿元的增量资金。

从2016年情况来看，开发商、企业、境外投资者、保险公司及人民币基金是国内商业物业投资市场的五大投资方。

虽然目前国内商业地产市场整体面临供大于求的不利局面，不过他认为，办公楼等商业地产的供求关系预计至2018年中将会出现拐点，目前正是各路资本从容布局的较好的时间窗口。

中国是全球第二大经济体，中国可投资商业地产的规模达3.4万亿美元，亦居全球第二位，但国内商业地产的交易活跃度相当低。按大宗物业交易活跃度（TAR）指标排名，中国与俄罗斯、巴西和马来西亚等一同归为低流动性国家，其TAR指标均低于1%。

“中国正处于从低流动性向中等流动性市场进行的转折期，预计2025年前后中国可进入中等流动性阶段，投资市场进一步成熟。”他说。

从国内各城市的发展情况来看，京沪两个一线城市在交易规模和活跃度均明显领先于国内其他城市，并已接近或超越亚太区主要市场，例如上海过去三年的大宗物业投资额和活跃度，均已超过香港和新加坡。

世邦魏理仕预计，2020年上海和北京的大宗物业投资额将占当年全国总成交量的六成，而广州、深圳、成都、重庆、天津及武汉六个高潜力市场，将占当年成交总量的两成，在当年交易额增量中的占比达36%。

报告还指出，京沪广深四个一线城市的商业地产市场已进入成熟期，第三产业基础设施完善，商业地产需求旺盛，预计可投资的细分领域或主题较多，包括地铁上盖物业、自建或收购核心物业、郊区城市化、养老地产等新兴投资板块等。（完）