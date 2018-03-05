分析：中国新一波大企业查缉行动令并购交易市场笼罩阴霾

路透香港3月2日 - 3月1日，并购愿望强烈的华信能源董事局主席，因疑似牵涉经济犯罪而遭调查的消息传出后，参与中国企业并购交易的人士为之一惊。

资料图片：2016年8月，中国北京，安邦保险总部。REUTERS/Jason Lee

尽管许多全球性投资人和监管机构质疑中国成长迅速的集团企业的透明度及财务状况，但这些集团以高价收购令人钦羡的资产着称，对于交易界人士来说是很有油水的业务伙伴。

如今更甚于以往的是，那些有意愿的潜在买家、卖家、投资人以及并购顾问必须评估北京政坛谁上谁下，这就算是在最好的情况下也是相当棘手的问题。

就在华信能源遭调查的消息曝光之前不到一周，政府宣布接管同样在收购上引人瞩目的安邦保险。安邦保险集团董事长吴小晖因经济犯罪而遭到起诉。华信能源遭到调查，则使其以90亿美元收购俄罗斯最大石油生产商俄油14%股权的交易笼罩疑云。

过去几周的局势变化令许多交易界人士惴惴不安，且不愿就这个显然对北京当局极为敏感的话题置评。中国国务院新闻办公室并未立即回覆路透请求置评的传真。

在这最新一波动荡之中，如何安全自保不受影响，策略包括紧盯中企高层的政治人脉、分析中企的债务水准、及相关企业的成长潜力。

“大家已经公认，如果是一家大型中国企业，就会有明显政府影响，”纽约Rheem, Bell & Mermelstein律师事务所合伙人Edward Mermelstein指出。“问题只是明显政府影响的程度到哪里。”

一位驻香港的跨国投行并购业务人士指出，”这将让外国交易业务金融机构(sell-side)又多了一个理由对大型中资收购案疑神疑鬼，中国企业又多了一道需要克服的障碍。”

目前看来拥有中国政府力挺的企业包括吉利及复星(0656.HK)。

吉利上周突然买下德国戴姆勒(DAIGn.DE)价值90亿美元的9.7%股权，令戴姆勒大受震撼。

另一方面，复星过去一周收购了两个欧洲时尚品牌，取得巴西一家机构经纪公司的控制权，这些交易案价值合计2.45亿美元。

**交易企业的区别**

中国去年夏天首次对进行交易的综合性企业提出警告，限制他们在中国大陆获得信贷，并要求禁止”非理性”投资。

此后，包括大连万达和海航集团在内的综合性企业纷纷出脱资产，并调整商业模式，同时还寻求更加符合政府意愿的投资策略，以缓解其面临的资金困境。

许多银行业人士和其他交易顾问指出，融资模式甚至野心方面的差异是区别这些企业是否”受宠”的一种方式。

比如，安邦一直在寻求一宗被视为不切实际的交易—其众所周知的资产是纽约华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)。据几位监管和保险业内部人士称，其融资方式也一直遭受质疑，因多数资金都来自向小型投资者出售流动性较差的保险和储蓄产品，许多都与影子银行有关。

中国当局担心金融体系的风险，安邦的这种活动是当局特别关注的。

“安邦在一些方面与众不同，”一家西方银行中国并购部主管称，“他们受到监管，而且为了自身利益表现得太高调，收购的资产也不见得是政府喜欢的，比如酒店和不动产。”

华信能源也是快速地从一家小型能源贸易商变成一家石油及金融综合集团，而且不掩其雄心想成为可与国企巨擘比肩的能源巨兽。华信能源董事局主席叶简明的知名度，即使是在海外也很响亮。

2016年，叶简明登上美国《财富》杂志”2015年全球40位40岁以下的商界精英”排行榜，他的排名甚至高过现任法国总统马克龙。叶简明还曾获得捷克总统任命为经济政策顾问。

华信能源海外资产包括房地产、酿酒厂、足球场馆及航空公司。不过，有关叶简明是如何筹集资金以扩张华信能源、华信的所有权架构，外界却很少有人知悉。

与他成鲜明对比的是吉利集团董事长李书福，吉利专心致力于汽车业和研发电动车—这个板块紧贴着中国政府的优先项目，以及吉利的收购管理纪录良好，特别是2010年收购瑞典沃尔沃的成绩，这些都被视为李书福的优点。

一些并购大户仍然公开表明信心。本周，复星集团董事长郭广昌对金融时报说，他计划在海外进行更多案子，复星的收购案已经获得中国政府批准。

他对金融时报表示，中国政府非常以法制为依归，所以他们会支持守法的企业。

海航和吉利不予置评，复星则尚未立即回覆置评请求。记者试着联系安邦取得评论，但没有获得回应。

对于有关其董事长遭调查的报导，中国华信能源周四发布声明称公司”正常运营”。

**接下来是什么？轮到谁？**

一些投资者想知道，海航集团是否将是下一个面临政府压力的企业。该集团1月告知债权人称，其在支付第一季到期的利息方面有24亿美元的资金缺口。该集团旗下的一些上市公司临时停牌，以待重组消息。

目前尚无政府直接干涉的迹象。

包括中国国家开发银行及四大国有银行在内的八家银行去年12月与海航集团召开了会议，商讨他们对该集团的贷款。

分析师称，他们对这些有关中国大企业的进一步发展已做好准备，但警告称，要以北京当局控制债务和反腐的较长远眼光来看待整个事情。

“这是中国巩固权力和反腐的自然发展阶段，”Aviva Investors新兴市场股票主管Will Ballard说。(完)