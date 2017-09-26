焦点：中国严审举债并购 让海航从一路高歌猛进中回到现实

路透北京9月26日 - 在并购领域一路高歌猛进的中国海航集团最近被中国监管机构瞄上，并遇上麻烦，结果导致并购交易停滞不前，当局还加强对其财务和股权结构的审查。

中国打击高杠杆举债进行对外投资，引起全球更多的监管审查，给海航一段时间以来令人炫目的高速并购增长踩下了刹车。海航在过去两年多一点的时间里宣布的并购金额高达500亿美元。

新的交易枯竭，高盛以及美银美林等投行对于和海航的合作也变得愈发谨慎。海航的投资领域涉及航空、物流以及旅游业。

海航通过举债刺激增长的长期策略，在收购希尔顿集团以及德意志银行的股权时达到顶峰，此后便难以为继，使该公司的问题愈发严重。海航还要努力消除外界对其股权结构不透明的担忧。

本月海航计划将去年收购的中国IT服务公司--文思海辉的上市计划暂停，因为高盛(GS.N)称这笔交易未能通过其内部审查要求。

海航一直在为自身健康状况辩护，称与300多家金融机构保持紧密的工作关系，而且拥有稳健的信贷额度。

海航资本首席投资官杨光表示，媒体报导的很多内容都是猜测，那些说法并不能真实反映海航的业务状况，并指出海航业务仍相当强劲。

自从北京打击债务的态度明确之后，海航债券价格微跌。比如，海航集团及海南航空两档2018年到期的美元债券投标价不足面值的99%，而6月份时在100%左右。

2017年上半年融资成本已从上年同期的64.7亿元人民币飙升至141.9亿，受海航完成并购交易并动用了4,545亿元人民币信贷影响。

该公司股东股本占到1.21万亿(兆)元人民币总资产的40%，其余来自借贷资金。去年利益相关者向该公司注入4,885亿元人民币。

一些西方银行人士称，他们与海航合作的空间有限，这归咎于海航对杠杆依赖性的持续问题。

“跨国银行不愿承办任何新业务，”一家欧系银行的资深行员表示，他要求匿名，因他未获准对媒体发言。“监管环境已经改变。”

在上海的凯源资本董事总经理陆修泉(Brock Silvers)表示，北京当局的主要疑虑，在于“海航集团进取的财务架构，是否可能通过其较紧的杠杆和抵押投资组合形成多米诺(骨牌)效应，导致中国投资人和银行资本面临风险。”

多位银行业人士表示，海航集团的许多投资是由一些未上市的国内关系企业所控制，这些关系企业缺乏实绩，同时也少了离岸监管督导，是一大关切重点。

“没有人真的搞得清楚他们的杠杆有多少，”香港东方资本董事总经理Andrew Collier表示。“他们运用那些不在财务报表上的公司筹措许多资本。”

引起监管机构和银行业者质疑的另一个方面是，公司的股东结构不透明。

瑞士并购委员会(Swiss Takeover Board)上周要求海航在10月3日之前厘清其股东结构，因去年以15亿美元收购航空服务公司加美集团(Gategroup)后，其股东阵容出现明显变化。

海航7月宣布，由海航管理层控制、总部位于纽约的一个基金会将成为公司最大股东。但此举引发各界质疑先前是谁持有这些股票，以及他们在海航中的角色。(完)