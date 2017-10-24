中国快速消费品销售增速趋缓 消费升级令休闲支出上升较快--贝恩

路透上海10月24日 - 国际咨询公司贝恩与凯度消费者指数公司周二联合发布中国购物者报告，上半年中国快速消费品销售额增速降至2%，创下2012年以来最低水平；主要原因之一是国内消费升级大背景下，消费者在衣食住行等传统消费方面的支出增长放慢，休闲娱乐等支出上升较快。

报告指出，自2011年起，中国快速消费品市场整体增速开始放缓。2014-2016年这三年的增速分别为5.3%、3.6%、3.0%。不过报告作者之一、凯度大中华区总经理虞坚指出，下半年国内快消品市场已有所反弹，料全年增速稍好或持平于2016年水平。

贝恩大中华区消费品业务全球合伙人布鲁诺.兰纳表示，“随着更多中产阶级成为中高产阶级，他们会更多花费在生活方式上，例如旅游娱乐，也会更多投资在健康等相关领域。”

他坦承，经历过往几年的快速成长，国内快消品市场的基数越来越大，其增速自然会逐步放慢。

消费已成为中国经济稳定增长的重要推动力量，今年3月以来，中国社会消费品零售总额同比增速均在10%以上。

虞坚还表示，除拉丁美洲外，全球快消品市场亦出现类似中国的增速放缓的情况。而拉美因当地通货膨胀较高，对快消品的需求依然较大。

报告还指出，国内外卖业的飞速增长令食品饮料的购买频率下降，而且随着电子商务的增长，购物者的总体购买频率也呈下降趋势，他们更倾向在线上“下大单”，减少前往大卖场或超市购物。

报告认为，快消品市场的疲软迫使品牌必须通过创新提升渗透率、增长率和市场份额，其中最为重要的提升渗透率，不断扩大新消费者数量，因消费者对于品牌的忠诚度仍较低。

贝恩与凯度的调查报告持续跟踪中国家庭购买消费的106个快消品品类，并深入分析包装食品、饮料、个人护理及家庭护理等四大消费品领域，这四大领域的销售占据国内快消费市场零售总额的八成左右。（完）