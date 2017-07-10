中远海控和上港集团拟以至多492.3亿港元要约收购东方海外

路透上海7月10日 - 全球集装箱班轮公司间又发生大并购。全球第四大班轮公司中远海运控股股份有限公司(601919.SS)和上港集团(600018.SS)将联手向东方海外国际(0316.HK)发出全面现金收购要约，收购方将支付至多492.31亿港元对价。收购后，中远海控将成为全球第三大班轮公司。

公告显示，此次出手收购是中远海控(1919.HK)子公司Faulkner Global和上港子公司上港BVI。目前持有东方海外国际68.7%股权的董氏家族已承诺按不低于每股78.67港元价格出售所有持股，同时收购方将以同等价格向其他股东发出收购要约。该要约收购价较东方海外上周五收盘价溢价三成。

收购双方约定，董氏家族出让的股份中，由上港BVI收购6,195.35万股（占总股本的9.9%）；Faulkner Global收购3.68亿股（占总股本的58.8%）；其余拟接受要约的东方海外股东出售的股份，全部由Faulkner Global收购。

中远海控称，本次收购资金来自Faulkner Global的自有资金及自筹资金。目前中国银行(601988.SS)(3988.HK)已向Faulkner Global出具过桥贷款的承诺函，中行将安排境外分支向Faulkner Global提供总额不超过65亿美元的银行过桥贷款。

此项收购需获得中国国家发改委和外管局等部委的批准或授权，并通过中国商务部、欧盟和美国的反垄断审查及中远海控股东会批准。Faulkner Global将在这些先决条件获满足后发出正式要约，且不得晚于明年6月底。

东方海外为全球第七大集装箱航运公司。完成收购后，中远海控下属中远海运集运与东方海外两家公司集装箱船队总运力合计将超过290万标准箱（含订单），经营船队超过400艘，同时，航线网络布局将更加完善、均衡，在全球集装箱航运业的领先地位将得到加强。

公告称，本次交易将使上市公司掌握更全球化的资源，助力上市公司全球化战略，加速全球化布局，对集装箱运输业务来说，巩固全球化经营、一体化服务的集装箱运输服务网络；对码头业务来说，推进其全球化布局、优化码头组合，明显增强抗风险能力。

中远海控和上港集团承诺在交易后至少两年内继续聘用东方海外现有员工并维持现有薪酬及福利体系。除此之外，收购方有意保留东方海外在香港的上市地位，并将东方海外的总部及管理职能继续留在香港；中远海控将进一步发挥双方的全球网络优势，

东方海外董事会已成立独立董事委员会，为公司股东就要约事宜提供建议，并将委任独立财务顾问。

本次联合要约收购方的财务顾问为瑞士银行，瑞银证券是中远海控的独立财务顾问。东方海外的财务顾问为摩根大通证券（亚太）有限公司。

东方海外上周五收报60港元，过去一个月累计涨23.3%。（完）