中远海控拟定增A股募资至多129亿元 中远海运集团认购50%

路透上海10月31日 - 中国中远海运控股股份有限公司(601919.SS)(1919.HK)周一晚刊登公告称，拟定向增发A股股份募集至多129亿元人民币，间接控股股东中国远洋海运集团有限公司将认购增发股份的50%。

公告显示，本次拟定向增发不超过20.433亿股，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价的九成。募集资金将用于公司目前在建的20艘集装箱船舶所需造船款，合计运力达35.53万标准箱（TEU）。这些船舶造船款项共需26.29亿美元，将于2018-2019年间陆续交付使用。

本次增发的发行对象除中远海运集团外，其他对象为符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者等。中远海运集团本次认购的股份，三年内不得转让。

发行前，中远海运集团间接持有中远海控45.47%股份。若本次增发股份数量达到上限，发行完成后，其持股比例将上升46.22%。

中远海控称，上述在建船舶全部交付后，可以有效提升公司自有船运力比重，进一步降低船队平均船龄，优化公司船队布局，改善船舶资产结构。

截止6月底，中远海控旗下中远海运集运的自营集装箱船队包括342艘集装箱船舶，运力达176.46万TEU，船队规模位居世界第四。

中远海控A股上周五起临时停版，因筹划定向增发事宜，上周四收报7.19元。（完）